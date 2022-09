Regardez le navire de guerre le plus avancé de l’US Navy se faire bourdonner par un mystérieux essaim de drones “OVNI” au milieu d’un groupe de rencontres rapprochées

Une NOUVELLE vidéo montre un mystérieux “essaim de drones” bourdonnant sur le navire de guerre le plus avancé de la marine américaine au large de la Californie.

Six engins non identifiés avec des lumières clignotantes ont encerclé l’USS Zumwalt pendant près de 90 minutes, et un a survolé la tête des marins.

De nouvelles séquences vidéo montrent quatre engins mystérieux filmés depuis le pont du navire de guerre le plus avancé de l’US Navy Crédit : Twitter

L’USS Zumwalt a été encerclé par jusqu’à six engins UAS pendant 85 minutes, selon les fichiers de la Marine

Les détails de la rencontre rapprochée – qui restent inexpliqués – sont apparus pour la première fois dans des fichiers secrets qui ont été accidentellement mis en ligne par la marine américaine.

Maintenant, des séquences vidéo tremblantes filmées par un membre d’équipage à bord du Zumwalt ont été diffusées sur The Drive en vertu des lois sur la liberté d’information.

Il montre quatre des six engins volant apparemment en formation carrée près du navire de guerre de 4,4 milliards de dollars.

Deux aux coins opposés sont vus clignotant des lumières brillantes semblables à des stroboscopes vers le navire, chacune avec une fréquence différente.

L’un clignote en rouge pendant 1/30e de seconde toutes les 1,33 secondes, et l’autre clignote en bleu une fois par seconde pendant environ 1/6e de seconde, selon l’analyse du chercheur sur les ovnis Dave Beaty.

La rencontre a été enregistrée entre 20 h 15 et 21 h 40, heure locale, le 24 avril 2019, dans les eaux internationales à l’ouest de la base du Marine Corps à Camp Pendleton, dans le sud de la Californie.

Les documents de la Marine incluent une carte montrant comment les six “systèmes d’aéronefs sans pilote” – le nom officiel des drones – ont croisé à plusieurs reprises le chemin de Zumwalt.

L’essaim de drones semblait voler sur une route triangulaire de quatre milles de large tandis que le destroyer naviguait vers le nord puis vers le sud.

Initialement, un engin inconnu a été repéré par la proue tribord à 20h15 – enregistré comme 0315 “zulu” ou GMT.

Dix minutes plus tard, le commandant sur le pont a été informé de trois “lumières blanches fixes”.

Puis à 20h30 l’équipage a enregistré “deux séries de feux rouges/verts clignotants”.

Le JOOD – officier subalterne du pont – “a déterminé par la forme et la position des feux que (les) feux étaient compatibles avec un UAS”.

Trois minutes plus tard, la vigie tribord a vu un drone zoomer directement sur le pont du navire.

L’observation a été confirmée par le guet du port après qu’il ait traversé et se soit éloigné du navire.

Il n’y a eu aucune tentative enregistrée d’intercepter ou d’abattre l’engin mystérieux.

Mais ils ont été filmés et photographiés par l’équipe de l’équipe Snoopie – qui signifie Ship Nautical Or Other Photographic Interpretation and Exploitation.

Ils sont chargés de documenter des situations dangereuses, incertaines ou inhabituelles à l’aide de caméras disponibles dans le commerce.

La voix d’un marin se fait entendre sur le nouveau clip vidéo disant: “Alors qu’ils effectuaient des opérations de routine à 17 milles marins de Camp Pendelton, six UAS ont effectué plusieurs survols et tracé des cercles autour du navire.

“Opérant à différentes altitudes entre 300 pieds et 1 000 pieds, tous semblaient voler selon un schéma cohérent, nord-ouest, sud, est, sans modification de cap, de vitesse et d’altitude.

“Aucune arme n’a été observée.”

X FICHIERS

L’USS Zumwalt – le plus grand destroyer du monde à 600 pieds – est entré en service en 2016 et est connu pour son profil furtif élégant.

Sa rencontre avec un essaim de drones était l’une des nombreuses incluses dans des fichiers qui ont apparemment été publiés par accident en juin – puis rapidement supprimés.

Plus de 60 pages ont été téléchargées avec le nom de fichier « expurgation proposée », suggérant que les documents non modifiés n’étaient pas destinés à être rendus publics.

L’équipage de l’USS Harpers Ferry a enregistré des drones qui ont effectué plusieurs approches “dangereuses”.

Et l’USS Russell a signalé un triangle vert clignotant au large de la Californie.

Certains des engins mystérieux vus bourdonner des navires de guerre sont considérés comme des drones espions.

Au moins deux des rencontres impliquent un vraquier battant pavillon de Hong Kong, ce qui suggère que les drones auraient pu être lancés depuis son pont.

Cependant l’origine d’autres engins repérés par des marins américains reste un mystère.

Plus tôt cette année, les législateurs américains ont interrogé les chefs du renseignement sur les rencontres, car ils ont avoué au cours de l’année dernière avoir enquêté sur 400 observations et 11 quasi-accidents.

C’était la première audience de ce genre en 20 ans.

Les patrons du renseignement ont tenté d’expliquer à quel point il est difficile de suivre ces objets et ont montré aux membres du Congrès deux vidéos.

Et bien qu’ils n’aient pas mentionné les extraterrestres, ils ont admis que certaines des 400 rencontres qu’ils ont dans leurs livres sont vraiment inexpliquées.

Des photos des triangles verts ont été montrées – et il s’agirait de drones inconnus suivis par la marine américaine.

Il est sorti du dos d’un rapport historique du Pentagone en 2021 à la suite de la fuite de trois vidéos montrant des rencontres de la marine américaine avec des objets inexpliqués.

La Nasa a révélé son propre plan pour étudier les ovnis – mais a précisé qu’elle ne recherchait pas explicitement des extraterrestres.

Le destroyer lance-missiles de 4,4 milliards de dollars USS Zumwalt a enregistré une rencontre rapprochée avec un engin volant inconnu en avril 2019 Crédit : AFP