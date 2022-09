Regardez le navire dans l’océan Atlantique à l’approche de Fiona

Une nouvelle vidéo d’un navire au large de Terre-Neuve-et-Labrador montre les conditions agitées sur l’océan Atlantique à l’approche de l’ouragan Fiona.

Le navire “essayait de battre” Fiona jeudi, qui a touché terre à l’est de la Nouvelle-Écosse peu après 4 heures du matin samedi dans le comté de Guysborough, en Nouvelle-Écosse, entre Canso et Guysborough.

La tempête est qualifiée d ‘«historique» par les météorologues, en partie à cause d’un crochet gauche «inhabituel» qu’elle a fait avant de s’abattre sur le Canada atlantique.

Les résidents d’une grande partie du Canada atlantique et de l’est du Québec se sont préparés à des vents de force ouragan toute la semaine et à plus de 100 millimètres de pluie.



