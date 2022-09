Drake a accueilli le Maxim Award 2022 de Nike et a diffusé quelques clichés comiques sur le scandale de revente de Nike avec Ann Herbert et la défaite éclatante de l’Oregon contre les Bulldogs de Géorgie.

Acteur devenu rappeur Canard est toujours prêt à organiser un événement, après avoir brisé les fonctions d’hébergement de son ESPY, nous attendons depuis longtemps un autre concert d’hébergement de Drake. Bien que ce dernier n’ait pas été ouvert au public ou diffusé en continu, hier soir, Drake a accueilli les Maxim Awards 2022 de Nike. L’événement a eu lieu au siège de Nike dans l’Oregon le jour même où LeBron James a inauguré son nouveau bâtiment sur le campus.

Drake plaisante sur le scandale Ann Herbert de Nike avant de faire le clown de la perte massive de l’Université de l’Oregon le week-end dernier aux Georgia Bulldogs

Drake ne s’est pas retenu dans son monologue au point qu’on se demande si Nike l’a pré-approuvé ou non. Commençant son monologue, il a plaisanté sur le fait d’avoir obtenu des chaussures du fils de l’ancienne vice-présidente Ann Herbet qui avait le plus gros scandale de revente à venir de l’entreprise. Il a également plaisanté sur le fait que Nike était assez vieux pour porter New Balance après avoir eu 50 ans. Il a également mentionné la défaite fulgurante de l’Université de l’Oregon face aux Georgia Bulldogs et plus encore que vous pouvez regarder ci-dessous.