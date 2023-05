Regardez: Le moment où la Russie aurait capturé la ville clé de Bakhmut en Ukraine

Après une bataille sanglante de 224 jours pour la capitale ukrainienne de Bakhmut, le groupe militaire privé Wagner a remporté la victoire dimanche. Alors que Kiev soutient que la lutte pour la ville clé est en cours, des vidéos largement partagées sur les réseaux sociaux montrent que Wagner déclare sa revendication sur le territoire.

Des visuels dramatiques montrent des soldats de Wagner marchant sur des bâtiments réduits en décombres avec les drapeaux russe et wagnérien. Les soldats, sur fond de soleil couchant et de paysage urbain ravagé, agitent victorieusement leurs drapeaux tandis que l’un d’eux tire triomphalement son fusil d’assaut en l’air.

Le moment où PMC Wagner a mis le drapeau final sur Bakhmut, un moment historique qui signifie une bataille majeure dans laquelle une compagnie militaire privée a vaincu l’armée occidentale organisée, formée et approvisionnée par procuration ainsi que leurs brigades et compagnies étrangères. pic.twitter.com/tUFb6WiMBf – Trollstoy (@Trollstoy88) 20 mai 2023

Une autre vidéo montre le patron du groupe de mercenaires Yevgeny Prigozhin, qui est le visage de la mission « Bakhmut Meat Grinder », s’adressant directement à la caméra et déclarant que « tous les bâtiments de la ville sont occupés par PMC Wagner ».

« D’ici le 25 mai, nous examinerons complètement (Bakhmut), créerons les lignes de défense nécessaires et les remettrons à l’armée… Nous irons nous-mêmes dans des camps de campagne », a déclaré Prigozhin, cité par l’agence de presse AFP.

Bakhmut (Artyomovsk) est pris !

A partir de midi le 20 mai, tous les bâtiments de la ville sont occupés par PMC Wagner. Prigojine 👇 pic.twitter.com/7092901w5s – Trollstoy (@Trollstoy88) 20 mai 2023

Alors que Prigozhin brandissait le drapeau russe, il a été impliqué dans une lutte de plus en plus publique avec l’armée officielle russe, dont il accuse les « généraux incompétents » des pertes de Moscou. « Il n’y avait que Wagner ici (à Bakhmut) », a-t-il déclaré dans la vidéo, selon l’AFP. « Nous avons combattu non seulement l’armée ukrainienne ici, nous avons combattu la bureaucratie russe. »

Bakhmut, une ville minière de sel qui comptait autrefois 70 000 habitants, a été le théâtre de la bataille la plus longue et la plus sanglante de l’offensive ukrainienne de Moscou qui a duré plus d’un an. Sa chute face à la Russie, si elle est vraie comme le prétend Wagner, aurait une haute valeur symbolique après une série de défaites humiliantes pour le président Poutine.

Wagner est un groupe de mercenaires privés visant à promouvoir les objectifs et les efforts militaires de la Russie. Il fournit des services militaires, notamment de combat armé et a marqué sa présence dans plusieurs zones de conflit. Les rangs de Wagner comprennent un nombre inconnu, considéré comme élevé, d’anciens condamnés après que Prigozhin ait visité les prisons russes l’année dernière pour attirer des prisonniers, leur promettant une amnistie à leur retour s’ils survivent.

Malgré leurs revendications victorieuses, le président ukrainien Volodymyr Zelensky insiste sur le fait que la ville de l’est de l’Ukraine n’était « pas occupée ». « Bakhmut n’est pas occupé par la Russie aujourd’hui », a déclaré Zelensky aujourd’hui.