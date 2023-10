La « liaison » de la star de MARRIED At First Sight, JJ, avec Ella est révélée ce soir.

La semaine dernière, les deux hommes ont admis qu’ils s’aimaient tous les deux alors qu’ils allaient prendre un verre avec leurs autres co-stars.

La « connexion » entre JJ et Ella de Married At First Sight est révélée ce soir[/caption] E4

Ella est attirée par JJ – et il ressent la même chose[/caption] E4

Tout cela devient trop pour Bianca[/caption]

Ella s’est mariée avec Nathaniel dans le cadre de l’expérience sociale, mais cela n’a pas été un voyage en avion pour eux deux.

Pendant ce temps, JJ et Bianca sont entrés beaucoup plus tard – mais JJ a clairement fait savoir qu’il n’aimait pas sa femme.

Lors de l’émission E4 de mercredi, les deux se sont rencontrés dans le dos de Nathaniel et Bianca, et aujourd’hui le reste du casting découvre ce qu’ils ont fait.

Ce soir, la situation devient très chaude lorsque Nathaniel en parle lors du dîner de cérémonie.

Nathaniel demande : « Est-ce que c’est réciproque avec Ella ?

JJ répond : « Ella est mon type. »

« Elle veut être avec toi… est-ce réciproque ? C’est tout ce que je voulais savoir », lui demande Nathaniel.

JJ dit : « La conversation est entre Bianca et moi, pas vous, par exemple. »

Il ajoute : « J’ai un lien avec Ella. C’est ce que je vous dis. Je n’ai rien à te dire, mon pote.

« En tant qu’homme à homme, il existe un lien avec Ella.

« Il y a définitivement quelque chose d’authentique là-bas, je ne sais pas ce qui va se passer ensuite.

« Aussi simple que cela.

« J’aimerais avoir cette conversation avec toi en tête-à-tête, mais cette conversation ne le permet pas. »

Ella se lance alors dans la conversation.

Elle dit : « Vous l’avez fait comprendre à tout le monde…

« Tout le monde autour de cette table le sait : les gars, est-ce que je lui plais ?

« Oui ou non. Tout le monde sait que je ne te plais pas. Vous n’avez fait aucun effort.

Mais Nathaniel n’en a rien et dit : « J’ai changé tout mon être. »

La caméra se tourne ensuite vers JJ et sa femme Bianca en train de parler.

Bianca demande à son mari : « Comment as-tu eu un lien avec elle ?! »

Elle ajoute : « Vous n’êtes qu’un putain de menteur. Tu es un menteur. »

Nathaniel et Ella recommencent à se disputer et Bianca demande ce qui s’est passé avec Ella.

« Il ne s’est rien passé », rassure-t-il à sa femme.

« Vous me dites que vous aimez tous les deux… », répond Bianca.

Alors que Bianca se lève, elle dit : « Je suis tellement confuse.

« Je vais en prendre cinq. »

Laura se lève et dit : « Les gars, je m’en fiche de ce qui se passe mais il y a une fille qui pleure. »

Que va-t-il se passer ensuite?

Mariés au premier regard continue ce soir à 21h sur E4

Nathaniel se dispute avec Ella à table[/caption]