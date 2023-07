Regardez le moment où la dispute de Love Island explose alors qu’Abi est qualifié d ‘«amer et de menteur» dans une querelle contre Mitch

ABI Brookes s’est retrouvée au centre d’une tempête passionnée sur Love Island alors qu’elle semble prête à être mêlée à deux disputes lors de l’émission de ce soir.

La bombe blonde Abi a été en désaccord avec Mitchel Taylor, 26 ans, et Ella Barnes, 23 ans, après avoir semblé jouer les deux filles l’une contre l’autre.

TVI

Abi Brookes a frappé Ella B et Mitch[/caption] TVI

Ella B a tenté de se défendre en qualifiant Abi d' »amère »[/caption] TVI

Mitch n’a pas été impressionné par la conversation[/caption]

Le mouvement a laissé Abi furieux après que Mitch ait continué à changer d’avis entre qui il préférait de la paire.

Diffusant constamment ses pensées à haute voix, Abi a finalement décidé de poursuivre une romance avec Scott van der Sluis, mais il semble que la tension entre le triangle amoureux atteindra à nouveau son paroxysme dans l’émission ITV2.

On peut voir Abi ramer avec Ella B et Mitch avant que le garçon né à Sheffield ne la qualifie de « menteuse ».

Dans l’échange tendu, Abi suggère que Mitch et Ella B auraient dû être largués de l’île car ils avaient une connexion moindre que Kady McDermott, 27 ans, et Ouzy See, 28 ans – que Whitney Adebayo, 25 ans, et Lochan Nowacki, 25 ans, ont choisi de hacher.

Faisant référence à un moment antérieur où Tyrique Hyde a appelé le couple pour leur décision, Abi a déclaré à Ella B: «À mes yeux et aux yeux de Ty, les deux personnes qui se tenaient là, vous et Mitch et Amber et Josh étaient les couples les plus faibles.

« Mitch, selon ses propres mots, a littéralement dit que vous et lui ne travailleriez pas à l’extérieur. »

Intervenant, Mitchel répliqua : « Je n’ai jamais dit ça de ma vie ! »

Il a ajouté: « C’est le plus gros chargement de taureaux *** de tous les temps. »

Restant provocant, un Abi composé a répondu: « Eh bien, roulez les bandes, les bébés. »

Demandant pourquoi elle était si « obsédée » par lui et Ella B, Abi secoua la tête alors qu’Ella plaisantait : « J’ai l’impression que tu es si amère, parce que même quand je t’ai posé des questions sur… »

Abi intervint alors qu’elle insistait sur le fait qu’elle s’en fichait et ne souhaitait pas être impliquée dans le drame.

Ella B a terminé en disant que personne ne devrait se sentir « indigne » dans la villa alors qu’elle tirait des poignards sur Abi.

Toute la villa fait face à des troubles à la suite du dumping massif, certains insulaires remettant en question la décision.

TVI

Il a riposté et a traité son ancien partenaire de villa de « menteur »[/caption]