Regardez le moment où Kerry de Big Brother remporte 35 000 £ dans le célèbre épisode « coupure de courant » de Deal or No Deal

Bien avant de faire son entrée dans la maison Big Brother, la nouvelle candidate Kerry a eu une autre apparition mémorable à la télévision.

Il y a seize ans, le NHS La gérante, 40 ans, d’Essex a tenté sa chance sur Deal or No Deal, remportant ainsi 35 000 £.

C4

Kerry de Big Brother est déjà apparu dans Deal or No Deal[/caption] ITV1

Kerry est entré dans la maison de Big Brother hier soir et a fait forte impression[/caption]

Son épisode peut être considéré comme un classique, non seulement à cause des plaisanteries que Kerry a eues avec l’animateur Noel Edmonds, mais aussi parce que le studio a subi un choc. pouvoir couper en milieu de partie.

Alors que Kerry prononçait sa pièce de manière experte devant la caméra avant la pause, le studio était plongé dans l’obscurité, provoquant des halètements de la part du public.

Noel a déclaré : « Eh bien, voici une première pour nous. Nous avons visiblement eu un problème d’électricité ici, dans l’usine à rêves.

« Kerry, je suis vraiment désolé. Nous avons une procédure que nous allons désormais suivre car nous ne savons pas combien de temps cela va durer.»

Les boîtes devant les concurrents ont ensuite été placées dans des cages verrouillées pour protéger l’intégrité du jeu.

Lorsque le spectacle est revenu après la pause, les lumières étaient de retour et on pouvait voir Noel déballer la cage, avant de dire « c’est très inhabituel ».

Le public a été informé que la cause de la panne était que quelqu’un avait coupé un câble. suivant porte.

Il était alors entreprise comme d’habitude, Kerry a profité de sa chance pour obtenir une offre importante.

Cependant, c’était loin d’être une décision facile car, à l’époque, elle aurait pu potentiellement avoir l’un des deux plus gros chiffres dans sa boîte : 100 000 £ ou 250 000 £.

Après de longues délibérations, elle a pris le argent et a été ravie de découvrir qu’elle n’avait gagné que 500 £ si elle avait continué à jouer.

Elle n’a rien perdu de son excitabilité au cours des années qui ont suivi, si l’on en croit l’arrivée de Big Brother hier soir.

» a-t-elle crié fort alors qu’elle se dirigeait vers la porte d’entrée de la maison dans son scooter de mobilité.

Expliquant la raison de sa participation, elle a déclaré : « J’adore le programme. C’est, pour moi, l’émission de télé-réalité par excellence.

« Je souffre de sclérose en plaques et la raison pour laquelle je n’ai jamais postulé auparavant est parce que je voyais toujours ces énormes escaliers pour entrer dans la maison. Cela me semblait un peu irréalisable parce que pendant les trois premières années de ma maladie, j’étais en fauteuil roulant. Quand j’ai vu qu’il revenait et recherchait de vraies personnes de tous horizons, j’ai pensé que c’était mon année.

Deal or No Deal / C4 / You Tube

L’employé du NHS a gagné 35 000 £ dans l’émission[/caption]