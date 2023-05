Regardez: Le moment où Jadeja a frappé la dernière balle 4 pour décrocher le 5e titre IPL pour CSK

Enfin, ça valait la peine d’attendre. La finale IPL 2023 qui devait se terminer le 28 mai, s’est finalement terminée le 30 mai (IST) et les Chennai Super Kings de MS Dhoni ont remporté un thriller pour un cinquième titre IPL record. CSK a terminé la tâche lors du dernier ballon contre les champions en titre Gujarat Titans dans un stade Narendra Modi bondé dans ce qui pourrait s’avérer être la dernière sortie du légendaire Mahendra Singh Dhoni dans la ligue T20. Ravindra Jadeja a frappé un six et un quatre contre Mohit Sharma dans les deux dernières balles pour le gagner pour CSK.

B Sai Sudharsan a claqué 96 en 47 balles alors que les Titans du Gujarat en ont affiché 214 en quatre après avoir été invité à frapper en premier. Fixé un objectif révisé de 171 en 15 overs après que la pluie ait interrompu le jeu au début de la deuxième manche d’une finale qui a été repoussée à la journée de réserve en raison d’une forte averse, CSK a gardé son calme jusqu’à la fin.

Plus tôt, GT avait pris un départ fulgurant avec son duo d’ouverture composé de Wriddhiman Saha et Shubman Gill réalisant 67 points en sept overs.

Alors que Gill a été renvoyé par la star du bras gauche Jadeja pour un 39 à 20 balles, Saha a continué à faire 54 balles sur 39 pour jeter les bases solides d’un total formidable.

Saha a été renvoyé par le sertisseur Deepak Chahar, qui avait laissé tomber Gill alors que le frappeur était au 3.

Sudharsan, qui a également été en bonne forme ces derniers temps, a frappé six six et huit quatre dans son coup éclair.

Tushar Deshpande a donné 56 points dans ses quatre overs.

Avec entrées PTI