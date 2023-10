Regardez le moment où Chris Hughes de Love Island fond en larmes et injure ses co-stars dans une nouvelle émission de téléréalité terrifiante

Chris Hughes de LOVE Island a fondu en larmes et a commencé à injurier ses co-stars après avoir souffert d’une crise de panique à la télévision.

Chris, 30 ans, a été mis au défi de se pencher au-dessus d’une chute presque abrupte de 1 000 pieds dans le cadre du nouveau programme de Channel 4, Don’t Look Down.

Harnaché, Chris a eu du mal à sortir sur la plate-forme qui surplombait le mont Penken en Autriche.

Visiblement stressé, il a été encouragé par un membre de l’équipage à se concentrer sur sa respiration.

De plus en plus bouleversé, Chris a répondu : « Mon pote, je ne peux pas, je panique. Je suis vraiment – ​​mes mains ont complètement disparu.

«Je ne peux pas, c’est celui-là, c’est le pire putain de truc que je puisse faire. C’est de loin le pire », a-t-il poursuivi.

Se couvrant la bouche, il haleta : « Oh mon dieu, j’ai littéralement envie de vomir. »

On lui a dit qu’il était « capable » et qu’il avait juste besoin de se calmer.

« Vous êtes capable de faire cela – écoutez mes paroles », a déclaré le membre d’équipage.

« Je ne suis pas. Je vous promets que non, » rétorqua Chris.

« Mon pote, mes jambes ont disparu, je suis loin du bord, mes jambes ont disparu.

« Putain de merde, je ne peux pas le faire mec, nous sommes littéralement au bord d’une falaise », a-t-il dit en refoulant ses larmes.

Parlant de la façon dont il fait face aux situations délicates, il a déclaré : « Les gens qui me connaissent savent que je suis une personne très émotive. »

« Les larmes viennent juste. Quand je suis dans une situation absolument désespérée et que c’est une phobie, mon corps – je ne peux pas le contrôler, mes yeux s’en vont, et je commence à pleurer et je me fige.

La fréquence cardiaque des célébrités sera surveillée et elles ne seront ramenées du bord de la falaise que lorsque leur fréquence cardiaque redescendra à une fréquence de repos, autour de 100 bpm.

Chris est rejoint par Pussycat Doll Kimberly Wyatt, le footballeur David Ginola et Beverley Callard de Corrie dans l’émission qui collecte des fonds pour Stand Up To Cancer.

Le footballeur à la retraite Anton Ferdinand, la jockey olympique Victoria Pendleton, le présentateur Charley Boorman et les influenceurs Fats Timbo et GK Barry y participent également.

Chris a toujours été un fervent partisan d’encourager les gens à se faire dépister eux-mêmes pour le cancer après que son frère Ben ait reçu un diagnostic de cancer des testicules.

Il a également joué dans le documentaire Me, My Brother and Our Balls en 2020 pour tenter de briser la stigmatisation autour de la santé masculine.

« Partir ce matin en 2018 et faire cet examen testiculaire en direct, faire cela et rentrer au lit sans rien penser, puis votre frère le lendemain reçoit un diagnostic de cancer des testicules à cause de cela », a déclaré Chris. .

« Vous savez, encore aujourd’hui, si je n’avais pas fait ça dans This Morning – il dit qu’à ce jour, il ne se serait jamais contrôlé », a-t-il ajouté.

Chris a expliqué que la raison pour laquelle il voulait passer l’examen à la télévision était que son cousin avait un cancer des testicules.

« Le sien est devenu secondaire au niveau de l’abdomen, donc son cancer s’est propagé. Il a ignoré les signes au début et cela s’est propagé dans son abdomen et aurait pu être mortel », a-t-il déclaré.

« Heureusement, il a réussi à surmonter cela et il a eu des enfants depuis. Mais voir la lutte continue de son frère contre sa fertilité a été très difficile.

« Vous pouvez voir l’effet, l’effet physique que cela produit, non seulement sur lui, mais aussi sur les gens autour de lui, comme ma mère. »

Paddy McGuinness anime l’émission qui verra les stars apprendre à parcourir une distance de 1 000 pieds, en marchant à 300 pieds au-dessus d’un monument de Londres au profit de Stand Up To Cancer.

« Cette équipe est exceptionnelle. Tout le monde s’est réuni et a tout donné lors de notre camp d’entraînement dans les Alpes autrichiennes », a déclaré Paddy.

« Je ne suis pas sûr que nous soyons tout à fait prêts à nous attaquer au fil aérien, mais nous allons certainement faire de notre mieux. »

Don’t Look Down for Stand Up To Cancer est diffusé ce soir à 21h15 sur Channel 4.