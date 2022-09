C’est le moment délicat où Meghan Markle est snobée par un fan royal qui refuse de lui serrer la main lors de la promenade des Fab Four.

L’incident s’est produit lorsque le prince Harry, Meghan Markle, le prince de Galles et Kate Middleton ont rencontré des sympathisants samedi soir.

Meghan et Harry se sont entretenus avec des sympathisants au château de Windsor samedi Crédit : Getty

La femme a été photographiée en train de détourner le regard alors que Meghan serrait la main d’un autre bienfaiteur Crédit : Twitter

Elle a maladroitement baissé les yeux et a snobé une poignée de main avec Meghan Crédit : Twitter

Mais Meghan l’a gardée au frais et a continué à serrer la main de la personne suivante Crédit : Twitter

Les “Fab Four” s’étaient réunis pour rendre hommage aux personnes en deuil en voyant les milliers d’hommages floraux touchants laissés à la reine.

Alors que Meghan, 41 ans, croisait quelques personnes et leur serrait la main, une femme grincheuse a été filmée regardant vers le bas et loin d’elle.

Les images montrent la femme en bleu foncé gardant également les bras fermement croisés à l’approche de la duchesse de Sussex.

La dame a ensuite refusé de tendre la main ou de regarder l’ancienne star de Suits alors qu’elle la dépassait le long de la ligne, avant de sourire à son amie.

Mais Meghan a géré le camouflet comme une pro et est apparue calme et imperturbable alors qu’elle passait devant la dame et continuait son apparition publique.

Et malgré l’épaule froide de cette dame en particulier, Meghan a été prise en photo en train de serrer dans ses bras et de consoler un certain nombre de personnes en deuil.

Meghan a reçu une réaction généralement chaleureuse de la part de la foule alors qu’elle se frayait un chemin parmi les fans adorateurs désespérés d’avoir un aperçu des Royals.

Elle a été photographiée en train de faire un gros câlin à un fan en deuil dans un moment de tendresse avant de ramasser des fleurs de la foule en deuil.

Les réactions grossières ont été partagées sur les réseaux sociaux avec beaucoup de soutien à Meghan claquant la femme.

“C’est incroyablement mesquin et mesquin”, a déclaré une personne.

“Pour ne pas vouloir reconnaître quelqu’un qui est là pour vous remercier d’être venu vous rendre hommage.”

Un autre a écrit: «La dame est un véritable embarras. Comportement d’intimidation typique d’une écolière.

La rare apparition des quatre ensemble est survenue lorsque William a décidé de mettre de côté les tensions avec son frère pour montrer “l’unité” à la suite d’un appel téléphonique avec papa King Charles, a affirmé une source royale.

On pense que les frères en conflit marchent côte à côte mercredi, lorsque leur grand-mère arrive à Londres, et lundi prochain pour les funérailles de la reine.

Cela survient alors que les quatre enfants de la reine ont incliné la tête dans une veillée émouvante au-dessus de son cercueil ce soir alors qu’elle se trouve en état à la cathédrale St Giles.

Les personnes en deuil défilaient dans un silence solennel alors que le roi Charles III, la princesse Anne et les princes Edward et Andrew montaient la garde de chaque côté.