Regardez le moment gênant, Erica, mariée au premier regard, est en colère contre son mari Jordan

La mariée de MARRIED At First Sight, Erica Roberts, est en colère contre le sosie de Jack Grealish, Jordan Gayle, quelques instants après s’être mariés.

Les deux hommes se disent « oui » lors de l’épisode de ce soir de l’émission E4, quelques instants seulement après leur première rencontre.

Erica, mariée au premier regard, est frustrée par son nouvel homme[/caption] C4

Jordan est l’un des mariés qui s’est marié ce soir[/caption]

On dirait qu’ils ne démarrent pas très bien.

Après leur cérémonie, les nouveaux mariés font connaissance, mais il semble qu’Erica soit très frustrée par son nouvel homme.

Hunky Jordan fait remarquer à sa femme qu’il trouvait « bizarre » qu’ils aient tous les deux l’un de leurs grands-parents à côté d’eux sur la table.

Quand Erica commence à parler de sa vie à la maison après que Jordan lui ait posé des questions, il intervient pour parler de lui.

S’adressant à la caméra, Erica déclare : « D’après ce que j’ai vu jusqu’à présent…

« Je ne sais pas si c’est là à 100 %.

« Il a un joli visage, comme si je suis très attiré par son visage, c’est juste que la conversation me fait prendre du recul…

« Ça me fait chier. »

Le couple fait partie des mariés intrus qui sont prêts à faire bouger les choses lors de l’expérience – ce qu’ils font certainement.

Plus tôt dans la journée, nous avons révélé que les patrons du MAFS avaient été contraints de mettre en place une « sécurité supplémentaire » après un dîner explosif et chaotique alimenté par l’alcool.

S’ouvrant sur les dîners enflammés, Jordan a déclaré au Sun : « Les dîners sont un chaos, ça commence avec une ou deux personnes et puis à la fin… tout le monde là-bas a ses propres amis et cercles, tout le monde est d’un côté de l’autre. une dispute, donc c’est soit l’équipe A, soit l’équipe B.

« Et puis tout le monde est impliqué et puis à la fin, il y a beaucoup de gens assis autour de la table du dîner, tous criant et s’injuriant… s’insultant.

«Les dîners… à mesure que la série avance, cela devient de plus en plus chaotique et de pire en pire.

« En fin de compte, c’est comme la WWE. »