Regardez le moment d’horreur que Brit se bagarre avec les passagers d’easyJet avant d’être plaqué au sol alors que le pilote détourne son vol

C’est le moment d’horreur où un Britannique se bagarre avec des passagers terrifiés d’easyJet forçant le pilote à dérouter le vol.

Le déchaînement a éclaté vendredi sur un vol à destination de Paphos, à Chypre, depuis Londres – l’homme aurait combattu les passagers et l’équipage dans une crise d’ivresse.

L’homme peut être vu en train d’attaquer d’autres passagers Crédit : fourni

Un groupe de passagers tente de le retenir Crédit : fourni

Le vol a été détourné vers Thessalonique, Grèce Crédit : fourni

La perturbation a provoqué le détournement de l’avion vers la ville septentrionale de Thessalonique, en Grèce.

Des images choquantes montrent un homme attaquant d’autres passagers tandis que des passants tentent frénétiquement de le retenir.

Anthony Maxted, 22 ans, a été arrêté et aurait dit aux enquêteurs que son comportement était dû à des nerfs à propos d’une réunion de famille.

Un passager du vol a parlé des moments d’horreur avant que le drame ne se déroule.

Ils ont décrit comment tout a commencé lorsque l’homme a commencé à ennuyer les autres passagers en “étant bruyant et en jurant”.

Le témoin a dit que tout s’est détérioré lorsque l’homme a demandé de l’alcool et qu’un agent de bord lui a demandé de se calmer”.

Ils ont déclaré à The Sun Online : « C’est devenu très rapidement incontrôlable et l’homme s’est fait prendre la tête par un autre passager. Il s’est échappé de la prise de tête et a commencé à donner des coups de poing aux nombreuses personnes qui tentaient de le retenir, y compris à l’équipage.

“Le mâle est devenu complètement psychopathe et avait tellement d’énergie, frappant une femme au visage, crachant sur les gens et lançant des coups de poing partout.

“Beaucoup de gens pleuraient car c’était extrêmement effrayant.

“La plupart des gens n’avaient jamais rien vu de tel dans leur vie et c’était pire que n’importe quelle vidéo que vous voyez habituellement en ligne.

“Les gens se sont enfermés dans les toilettes tellement ils ont eu peur, une ambulance s’est rendue sur le terrain pour soigner toutes les personnes qui avaient reçu des coups de poing et qui saignaient, je crois qu’ils prenaient aussi la tension artérielle des femmes enceintes.”

Le passager a déclaré que l’homme avait finalement été retenu par six “héros” et qu’il avait été maintenu dans une rangée de sièges jusqu’à ce que l’avion atterrisse et que la police arrive.

Le passager a ajouté: “Tout le monde était si heureux d’arriver finalement à Paphos et les agents de bord ont été rassurants et ont veillé à ce que les hommes qui ont aidé à retenir soient récompensés.”

Maxted, de Chelsmford, Essex, a été libéré sous caution et sera jugé en Grèce pour mise en danger des transports.

Il a comparu menotté devant un magistrat public à Thessalonique où l’avion a été contraint d’atterrir.

Il avait passé deux nuits dans des cellules de police à la suite de l’incident de samedi, la police le décrivant comme “ébouriffé et honteux”.

Une source judiciaire a déclaré à The Sun Online : « Il sera convoqué pour être jugé parce que les accusations sont si graves.

“Il a été autorisé à marcher librement mais le drame est loin d’être terminé pour lui.

“Si le procès ne tourne pas en sa faveur, un mandat d’arrêt d’Interpol sera émis.”

En plus d’un comportement indiscipliné et de bagarres avec les autres passagers et l’équipage, il est également affirmé que “plusieurs” bouteilles d’alcool vides ont été trouvées sur son siège.

Un témoin du tribunal a déclaré qu’il avait blâmé son comportement pour être “trop ​​anxieux” parce qu’il se rendait à Paphos pour rencontrer sa famille pour la première fois depuis des années.

Il a reconnu ses actes et pour sa défense et a dit qu’il était incroyablement anxieux car il se rendait à Chypre pour une “réunion de famille, la première depuis de nombreuses années”, a ajouté la source judiciaire.

“Un procès peut avoir lieu dans les prochains mois.”

Avant sa comparution devant le tribunal lundi, la police qui a rédigé l’acte d’accusation avait déclaré à The Sun Online qu’elle ne s’attendait pas à ce que le Britannique soit traité avec indulgence.

“Devoir dérouter un avion à cause d’un comportement indiscipliné coûte très cher et perturbe également le trafic aérien”, a déclaré un flic bien placé.

“Il est très peu probable qu’il soit traité avec indulgence.”