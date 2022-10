Regardez le moment de choc que les STRIPPERS organisent une fête dans une maison de retraite et dansent avec des retraités dans une cascade scandaleuse

UN GROUPE de strip-teaseuses a organisé une fête torride dans une maison de retraite dans une cascade qui a provoqué l’indignation.

Des images racées montrent des artistes à moitié nus dansant avec des retraités à la maison de retraite d’El Prado, à Carthagène, en Colombie.

Un groupe de strip-teaseuses a organisé une fête dans une maison de retraite

Le clip montre les strip-teaseuses dansant avec les retraités

La soirée torride qui s’est tenue à la Fondation Una Mano Amiga comprenait également des gâteaux et des jeux érotiques, a rapporté El Heraldo.

Le clip qui a été partagé sur les réseaux sociaux a déclenché une réaction violente après qu’une femme a semblé recevoir des soins médicaux à la suite d’une prétendue crise cardiaque.

La soirée était organisée par l’influenceuse Nadia Cartagena qui a posté le clip sur Instagram.

Elle a déclaré: “Aujourd’hui, j’ai organisé une fête érotique pour les personnes âgées et j’ai eu la plus grande peur de ma vie parce que je ne m’attendais pas à ce qu’il se passe et la vérité est que je suis vraiment désolée, je voulais juste leur donner du plaisir et Je ne m’attendais pas à cette situation, alors je veux que vous commentiez la situation.”

L’Instagrammeuse a été critiquée par ses abonnés qui lui ont dit que le thème de la fête était “trop”.

L’un d’eux a dit : “Nadia tu en as trop fait, une fête c’est bien mais avec un autre thème pas comme ça.

Un autre a dit : “Oups, Nadia, ce n’était pas la bonne fête, voilà le résultat, quel dommage, quelle tristesse.”

La vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux et a reçu des centaines de commentaires négatifs.

Mais il s’avère que l’événement était une cascade bien organisée pour protester contre les problèmes de la maison de retraite.

L’influenceur a déclaré au média local El Universal que la vidéo avait été réalisée pour attirer l’attention du bureau du maire de Carthagène.

Elle a déclaré: “Cette soirée à thème a été organisée, une autorisation a été demandée, j’ai la preuve.

“Rien n’a été fait contre la volonté de personne. Nous l’avons fait avec beaucoup d’amour, toute ma plateforme est faite de très bon contenu, d’aide sociale.

“Et à aucun moment la vidéo n’a eu pour but d’importuner, d’injurier ou de profiter des grands-parents, en fait, nous leur avons fait un don après l’événement.”

Le mois dernier, une maison de retraite à Taïwan a été forcée de s’excuser d’avoir engagé une strip-teaseuse pour monter un spectacle pour ses OAP.

Le Taoyuan Veterans Home, un établissement public à Taïwan pour les retraités de l’armée, a payé le danseur pour divertir 12 personnes âgées en fauteuil roulant.