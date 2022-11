Regardez le moment de choc d’un énorme requin mako de 9 pieds et 330 livres qui saute de l’océan et s’écrase sur un bateau de pêche

C’est le moment où un énorme requin s’est écrasé sur un bateau et a claqué sa queue contre le pare-brise sous les yeux de passagers terrifiés.

Le skipper Ryan Churches était à la recherche de carangues avec cinq clients au large de Whitianga, en Nouvelle-Zélande, lorsque la bête de 9 pieds a sauté à bord.

Les images montrent le requin se débattant Crédit : Churchys Charters NZ

La bête de 9 pieds de long s’est retournée avant de se remettre à la mer Crédit : Churchys Charters NZ

L’énorme requin mako avait été accroché par un hameçon lorsqu’il s’est écrasé sur le navire.

Les images montrent la créature de 330 livres se débattant sur le pont – avec juste le pare-brise protégeant les passagers.

Ryan a déclaré que l’incident de samedi était la première fois qu’il voyait un requin sauter sur un bateau.

Il a déclaré au New Zealand Herald : “Nous étions en train de pêcher avec cinq clients à bord en train d’enrouler un appât et le mako a pris l’appât.

«Nous le combattions normalement et il sautait partout. J’ai dit aux clients “si ça saute dans le bateau, écartez-vous”.

“Il se trouve qu’environ 30 secondes plus tard, il a sauté sur le dessus du bateau. C’était fou.

“Nous regardions tous la canne et la ligne sortait sur le côté du bateau et elle a soudainement changé de direction. Elle a juste sauté en même temps et nous avons eu une sacrée frayeur.”

Le capitaine de Churchys Charters NZ, Ryan, a déclaré que le Mako avait passé deux minutes à essayer de sortir du bateau.

Il pense que la bête mesurait huit à neuf pieds et pesait environ 330 livres.

Le skipper craignait de devoir intervenir pour aider à sortir le requin du bateau.

Heureusement, il a réussi à se dégager et à retourner dans l’eau.

Ryan a ajouté: “Il s’est enfui en toute sécurité. Nous ne pouvons rien faire de plus. Nous ne pouvons pas monter devant pour nous en approcher, car ils deviennent complètement fous.

« Nous avons jeté un peu l’ancre parce qu’elle semblait la maintenir en place (sur le bateau). Il est redevenu complètement fou et s’est poussé à travers le rail avant et a glissé dans l’eau.

“J’essayais de trouver des moyens de l’enlever s’il ne glissait pas. Je pensais qu’est-ce qu’on faisait putain ? Mais tout a marché.”

Ryan dit que lui et ses clients ont eu “de la chance” que le requin ait atterri à l’avant du bateau où ils avaient “des pare-brise et des toits rigides le bloquant”.

Il a déclaré: “Les clients ont mieux réagi que ce que beaucoup de gens auraient.

“Les caméras étaient éteintes, mais ils n’ont probablement pas réalisé le danger dans lequel nous aurions pu être.

“Nous avons eu de la chance qu’il ne soit pas entré à l’arrière du bateau, sinon il pourrait avoir une histoire complètement différente.”

Le requin de 330 livres a réussi à se tortiller dans l’eau Crédit : Churchys Charters NZ