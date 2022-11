Regardez le moment choquant d’un couple de motards envoyé voler dans les airs après avoir été heurté par un conducteur de drogue du mauvais côté de la route

C’est le moment déchirant où un couple de motards est envoyé voler dans les airs après avoir été mordu par un conducteur de drogue.

Maman Alison Amner, 55 ans, a été projetée à huit pieds dans les airs sur un mur de jardin dans l’accident terrifiant alors que le conducteur drogué accélérait du mauvais côté de la route.

Elle roulait à l’arrière de la moto de son mari lorsque le couple a été frappé par Matthew Bell lapidé alors qu’il dépassait une camionnette dans un virage.

Son mari Richard, 58 ans, a subi une triple fracture ouverte du fémur parmi d’autres blessures qui ont changé sa vie.

Quatre mois après la collision, le couple a encore besoin de l’utilisation d’un fauteuil roulant et des visites quotidiennes des soignants.

Le couple, qui a subi plus de 20 transfusions sanguines, a parlé de son calvaire après que Bell ait été emprisonné pendant 30 mois pour l’accident de sa voiture Chevrolet.

Le couple allait faire un tour régulier sur leur vélo Yamaha à Kidwelly, dans le Carmarthenshire, en juillet, lorsqu’ils ont été jetés de leur moto après avoir été heurtés par Bell.

Il a ensuite été testé positif à la cocaïne et au cannabis dans son système.

L’accident terrifiant a été capturé sur une caméra de vidéosurveillance – et c’était si graphique que les gens de Swansea Crown Court ont été autorisés à partir si c’était trop pénible.

Bell conduisait du mauvais côté de la route, côte à côte avec la camionnette Transit qu’il doublait.

On peut clairement voir la moto rouler du bon côté de la route, avant que les images ne révèlent à la fois le conducteur et son passager éjectés de la moto.

Bell a non seulement omis de s’arrêter immédiatement après l’accident, mais a ouvertement blâmé le conducteur de la moto et sa femme pour l’accident, disant à la police sur les lieux qu ‘”ils étaient du mauvais côté de la route”.

Bell, de Ferryside, a admis deux chefs d’accusation d’avoir causé des blessures graves par conduite dangereuse, conduite alors qu’il était inapte à cause de la drogue, conduite sans permis et conduite sans assurance.

Le procureur James Hartson a déclaré: “Il a continué à conduire après la collision et les témoins ont estimé qu’il était évident qu’il essayait de s’enfuir”, ajoutant “Il a tenté de blâmer le conducteur de la moto et a été entendu dire” Je suis F*****’.”

Dans une déclaration de la victime au tribunal, Alison a déclaré: “Emotionnellement, physiquement et mentalement, je ne peux rien faire. J’ai tellement peur pour l’avenir. Financièrement, je ne sais pas ce qui va se passer – je suis une travailleuse indépendante, donc Je ne sais pas comment je vais faire face. »

Alison a ajouté: “J’ai une épingle et une assiette dans la jambe, j’ai une assiette dans la main, je me suis cassé le doigt, le nez, neuf côtes et un poumon perforé.

« Nous comptons sur d’autres personnes pour faire des choses pour nous. Comme nous laver, nous préparer à manger, m’aider à m’habiller, me brosser les cheveux.

Leur fille de 29 ans, Jody, s’occupe maintenant de ses parents à son domicile.

La propre maison de Richard et Alison fait actuellement l’objet de rénovations majeures pour s’adapter à leurs blessures.

Une campagne de financement a également été mise en place pour soutenir le couple.

Les deux hommes réclament désormais des peines de prison plus sévères pour les conducteurs qui se blessent gravement sous l’influence de l’alcool ou de la drogue.

“Les condamnations qu’il a eues, il l’a fait plus d’une fois, plus de 60 condamnations impaires et continue toujours à conduire sur la route et c’est ce qu’il a fait”, a déclaré Alison.

« Il faut que ça change. Il pourra se lever, il pourra se laver et s’habiller, on lui remettra de la nourriture. Ce n’est tout simplement pas suffisant.

