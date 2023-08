Regardez le moment choquant des bagarres de passagers « ivres » incontrôlables sur le vol Ryanair à destination d’Ibiza pour « faire irruption dans la file d’attente »

C’est le moment choquant où un passager « ivre » incontrôlable s’est bagarré sur un vol Ryanair.

Les images semblent montrer une femme debout dans l’allée se disputant avec un vacancier avant d’être emmenée hier dans une prise de tête dans un avion à destination d’Ibiza depuis l’aéroport de Manchester.

C’est la pensée que la femme en rose peut être entendue crier « Je te trouverai » à plusieurs reprises.

Le passager en colère se lève pour continuer le match d’insultes au milieu de l’allée alors que des hommes, supposés être des membres de la famille, tentent de les retenir.

La femme « ivre » tente alors de frapper avant d’être entraînée en arrière par un homme en vert qui tente lui-même de s’occuper des vacanciers en colère.

Il pousse ensuite un passager et peut être vu en train de crier au visage d’un autre alors que d’autres clients de Ryanair le regardent sous le choc.

Lyndsay Cash affirme que la police a escorté la femme et trois autres personnes hors de l’avion, bien qu’elle ait tenté de les « combattre », et cela a été accueilli par des applaudissements dans les allées.

L’esthéticienne, 43 ans, a été agacée car son vol a été retardé d’une heure et demie et a déclaré que certains enfants étaient même en larmes à cause de l’incident.

Elle pense que le personnel de Ryanair n’aurait pas dû laisser la femme sur le vol et aurait pu faire plus pour calmer la situation plutôt que de « laisser le soin aux passagers ».

Elle a posté des images du combat sur Facebook avant le décollage où elles ont suscité près de 150 réactions en moins d’une heure.

La police du Grand Manchester a confirmé qu’un homme et une femme avaient été arrêtés, soupçonnés d’être en état d’ébriété à bord d’un avion et d’avoir agressé des policiers.

Lyndsay, de Wigan, dans le Grand Manchester, a déclaré: « Elle a fait irruption dans tout le monde à la seconde où elle est montée dans l’avion.

« Elle était saoule et quand quelqu’un l’a fait remarquer, elle s’est vexée et a commencé à donner le coup d’envoi à tout le monde.

« Ils ont juste commencé à se battre dans l’allée et c’est devenu vraiment agressif.

« Je n’étais pas satisfait de la façon dont c’était géré.

« Cela m’a énervé, ainsi que tout le monde dans l’avion. Tout le monde a applaudi lorsqu’elle a été escortée et elle s’est même battue avec la police.

« Je ne pense pas qu’elle aurait dû être laissée dans l’avion et je pense que les stewards auraient dû être beaucoup plus rapides. C’était aux passagers de s’en occuper.

« Si vous ne pouvez pas le supporter, ne buvez pas. »

Lyndsay dit que l’incident s’est produit environ 15 minutes avant que l’avion ne décolle du terminal 3 à 15 heures.

Elle dit que le reste des passagers est resté sur le vol pour qu’il décolle peu après 16h30.

Son message sur Facebook, intitulé sarcastiquement « n’aimez-vous pas un vol à Ibiza », a suscité plus de 80 commentaires en une heure seulement.

Un utilisateur a commenté: « Omg! Je suis désolé pour les petits dans cet avion. Je sais que mon petit garçon aurait eu peur. Qu’est-ce qui ne va pas avec les femmes adultes! »

Un deuxième a dit: « Qu’est-ce que c’est que ce bordel? Ils seront vidés demain matin. »

Un troisième a ajouté: « C’est juste pathétique. Tu as quoi, 10 ans? »

Un porte-parole de la police du Grand Manchester a déclaré: « Les officiers ont été appelés vers 15 heures hier (lundi 21 août) pour signaler des passagers perturbateurs à bord d’un vol décollant de l’aéroport de Manchester.

« Deux hommes dans la trentaine et une femme, également dans la trentaine, ont tous été arrêtés parce qu’ils étaient soupçonnés d’être en état d’ébriété à bord d’un avion. L’un des hommes et la femme ont en outre été arrêtés parce qu’ils étaient soupçonnés d’avoir agressé des policiers. garde à vue pour interrogatoire. »

Un porte-parole de Ryanair a déclaré: « Ce vol de Manchester à Ibiza (21 août) a été retardé avant le décollage lorsqu’un petit nombre de passagers est devenu perturbateur.

« Ces passagers ont été retirés de l’avion par la police locale et le vol s’est poursuivi en toute sécurité vers Ibiza après un court retard.

« C’est désormais l’affaire de la police locale. Nous nous excusons sincèrement auprès des passagers concernés pour tout inconvénient causé par le comportement perturbateur de ces passagers. »

L’aéroport de Manchester a refusé de commenter.

