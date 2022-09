C’est le moment émouvant que le prince Harry a été aperçu “rappelant à Meghan Markle le protocole royal” lors de la réunion émotionnelle d’hier des “fab four”.

Le duc et la duchesse de Sussex ont été accueillis par des foules enthousiastes alors qu’ils rejoignaient Wills et Kate Middleton pour rendre hommage à la reine.

Les fans aux yeux d’aigle ont repéré le moment où Harry a donné à sa femme Meghan un signal subtil Crédit : AP

Harry a suscité des éloges après avoir été vu “rappeler à Meghan Markle le protocole royal” lors de la réunion émouvante d’hier Crédit : Getty Images – Getty

Le protocole royal caché a été repéré lorsque les « quatre fabuleux » se sont réunis devant le château de Windsor Crédit : Alamy

Le moment touchant a été partagé par un fan passionné sur TikTok 1 crédit

Après des années de dissensions spéculées, les membres de la famille royale ont été vus en public ensemble pour la première fois depuis 2020.

Se réunissant après que le nouveau prince de Galles a émis une branche d’olivier de la 11e heure, les couples sont arrivés dans la même voiture dans ce qui a été décrit par un initié royal comme “une importante démonstration d’unité pour la reine”.

Après avoir pris le temps de parler aux foules en adoration, les fans aux yeux d’aigle ont repéré le moment réconfortant où Harry a donné à sa femme Meghan un signal subtil lorsque les quatre membres de la famille royale se sont dirigés vers des hommages floraux.

Un observateur s’est rendu sur TikTok pour partager le moment, remarquant “comment Harry rappelle à Meghan le protocole royal en lui retenant subtilement la main pour laisser William et Kate passer aux fleurs en premier”.

Le gentil geste est venu après que la famille royale s’est entretenue avec des membres du public, Harry disant à une personne en deuil : “c’est un endroit isolé là-haut maintenant sans elle.

“Chaque pièce dans laquelle elle se trouvait, nous avons senti sa présence partout”, a-t-il ajouté.

Alors que la famille royale serrait la main des personnes en deuil et récupérait des bouquets de fleurs, Meghan a été accueillie avec un câlin dans une démonstration émotionnelle d’un fan.

La duchesse de Sussex a également été vue en train de mettre un bras réconfortant autour de Harry alors que le couple pleurait avec la nation.

L’experte en langage corporel du Sun, Judie James, a déclaré: “C’est réconfortant de voir les touches de soutien de Meghan sur le dos et les câlins partiels pour un Harry clairement contrarié.”

Parallèlement au geste aimable de Harry rappelant à sa femme adorée le protocole royal, les fans du duc de Sussex se sont évanouis alors qu’il se précipitait de manière romantique pour ouvrir la porte alors qu’elle entrait dans sa voiture.

La réunion émouvante des frères royaux est survenue après que Harry soit arrivé tragiquement en Écosse trop tard pour dire au revoir à la reine.

Le duc de Sussex devrait rester au Royaume-Uni jusqu’aux funérailles de sa grand-mère, mais il a malheureusement été retardé alors qu’il se précipitait vers Balmoral pour tenter d’être aux côtés de la reine.

Alors qu’Harry s’envolait pour l’Écosse pour rejoindre la famille royale, Kate Middleton a révélé la réaction poignante de son fils Louis après lui avoir annoncé la mort de la reine.

Alors que Harry et Will rejoignirent plus tard leur père Charles à Londres, plusieurs autres membres de la famille royale restèrent à Balmoral, assistant à un service commémoratif pour la reine à l’église voisine de Crathie Kirk.

Les « quatre fabuleux » ont été vus ensemble pour la première fois depuis 2020 Crédit : AP