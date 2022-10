Regardez: le milieu de terrain de Bundesliga montre pourquoi il est la principale cible de transfert d’Arsenal avec un but scandaleux

L’une des principales cibles de transfert d’Arsenal a de nouveau montré pourquoi les Gunners tenaient tant à le faire atterrir, après avoir marqué l’un des buts du week-end.

Le milieu de terrain de l’Eintracht Francfort Jesper Lindstrom a marqué le troisième but dans une déroute 5-1 du Bayer Leverkusen en Bundesliga samedi après-midi.

Ramassant le ballon juste à l’extérieur du cercle central, Lindstrom a fait une course à pleine vitesse directement dans la surface de réparation de Leverkusen, où il était suffisamment composé pour faire un coup audacieux sur le gardien de but et dans le filet.

Et après avoir impressionné contre Tottenham, son rival du nord de Londres, en milieu de semaine en Ligue des champions, la technique du Danois pousse même certains fans étourdis d’Arsenal à comparer le milieu de terrain à l’ancienne star des Gunners, Mesut Ozil.

un fan ravi du "rebond d'Ozil" sur le ballon.

Arsenal aurait déjà pris contact avec les représentants de Lindstrom, dans l’espoir de le faire atterrir dans la fenêtre de transfert de janvier. On pense qu’il pourrait être disponible pour seulement 17 millions de livres sterling.

Lindstrom s’attend à jouer un rôle majeur dans l’équipe danoise de la Coupe du monde au Qatar cet hiver.