Regardez le message inspirant de Thanksgiving d’Alex Trebek sur Jeopardy

Alex Trebekla sagesse continue de vivre.

Moins d’un mois après le décès de l’animateur de télévision, Péril! a partagé un clip spécial de la femme de 80 ans livrant un message de Thanksgiving aux téléspectateurs à la maison.

“Vous savez, malgré ce que vivent les États-Unis et le reste du monde en ce moment, il y a de nombreuses raisons d’être reconnaissants”, a commencé Alex dans la vidéo Posté sur 26 novembre. “Il y a de plus en plus de gens qui tendent la main pour faire preuve de gentillesse envers leurs voisins, et c’est une bonne chose. Gardez la foi. Nous allons traverser tout cela et nous serons une société meilleure parce que de celui-ci. “

Le message a été filmé au milieu de la pandémie de coronavirus comme Péril! suivait tous les protocoles de sécurité fournis par les responsables de la santé. L’émission a eu une brève interruption plus tôt dans l’année.

Alors que l’hôte est décédé le 8 novembre après avoir lutté contre un cancer du pancréas, le dernier jour d’Alex à filmer de nouveaux épisodes en studio était le 29 octobre.