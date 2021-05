Regardez le match et sortez: les officiels portugais imposent des restrictions strictes aux fans avant la finale de la Ligue des champions nouvellement changée

Porto a été annoncé comme le nouvel hôte de la finale entièrement anglaise de cette année entre Chelsea et Manchester City tôt jeudi après que la ville hôte d’origine, Istanbul, ait vu le montage phare leur être enlevé pour la deuxième année consécutive, le gouvernement britannique imposant des restrictions aux citoyens voyageant en Turquie au milieu. la crise du Covid-19.

Tous les fans de football anglais espérant s’amuser sous le soleil portugais plus tard ce mois-ci ont vu leurs espoirs anéantis après l’annonce de l’annonce que les supporters ne devraient pas être dans le pays plus de 24 heures avant de rentrer chez eux.

Un vol à destination de Porto le 17 mai coûte 250 £. Mais un vol à destination de Porto le 16 mai, avant la levée des restrictions, ne coûte que 15 £. Un drone pour survoler Stansted le 16 et retarder le voyage coûte 39,99 £. Salut, je suis Martin Lewis et bienvenue t – Rhys James (@rhysjamesy) 12 mai 2021

On ne peut pas croire que ces restrictions portugaises de Covid n’auraient pas pu être rendues publiques il y a quelques jours par l’UEFA quand ils ont commencé à divulguer que Porto était une option probable, pour empêcher les supporters du CFC / City de réserver des vols / hôtels potentiellement inutiles. – Tim Rolls (@tim_rolls) 13 mai 2021

« Les personnes qui viendront à la finale de la Ligue des champions viendront et reviendront le même jour, avec un test effectué dans une situation de bulle – c’est-à-dire sur des vols charters avec des voyages vers une zone d’attente.», expliqua da Silva.

«Ensuite, ils iront au stade puis à l’aéroport, étant sur le territoire national moins de 24 heures, dans un séjour en bulle et avec des tests obligatoires effectués, en principe, avant de monter dans l’avion.«

Personnellement, je n’ai pas acheté de vol / hôtel à l’avance car je craignais que cela n’arrive. Cependant, ne pas dire aux gens à l’avance que le voyage en «bulle» était une condition préalable est une honte. N’imaginez pas que beaucoup se donneront la peine – 650 £ et plus d’être bovins pendant 24 heures n’est pas attrayant. – Tim O’Shea (@ timmytweets101) 13 mai 2021

@Ligue des champions mettre les fans en premier, comme toujours. Blague absolue Hadders … – Goody 🔴 (@ PG115) 13 mai 2021

Les deux équipes de Premier League ont reçu une allocation de 6000 billets chacune pour le match – les responsables portugais détermineront strictement où les fans s’asseoiront pour maintenir des protocoles de distanciation sociale. Silva a ajouté que les billets sont strictement non transférables.

Les supporters qui volent vers le pays mais n’assistent pas au match ne seront pas soumis aux mêmes règles.

UEFA = pour les fans. – Le chef suédois (@ TheSwedishChef4) 13 mai 2021

C’est une farce, les clubs devraient boycotter le jeu mais ils ne le feront pas. – Jean Valjean (@NafeCheIs) 13 mai 2021

« De toute évidence, ceux qui viennent en avion pour être à Porto [who do not attend the stadium] se conformera aux règles établies et aux mesures de sécurité mises en place, comme cela s’est produit à Lisbonne l’année dernière, » elle a dit.

La nouvelle ne sera pas accueillie à bras ouverts par le secteur du tourisme de Porto, qui espérait que le fait de tenir le match le plus en vue du football interclubs européen dans la ville aurait fourni un coup de pouce temporaire après une année au cours de laquelle les recettes ont massivement souffert.