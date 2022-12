Regardez le match de demi-finale de la Coupe du monde 2022 entre la France et le Maroc depuis n’importe où

Le Maroc est en demi-finale de la Coupe du monde. Ce sont des mots que je n’imaginais pas taper au début du tournoi, mais nous y sommes. C’est la première nation africaine à se rendre aussi loin dans le tournoi et a déjà remporté des scalps incroyables en cours de route. La Belgique, l’Espagne et le Portugal sont tous tombés au bord du chemin, mais maintenant le Maroc affronte sans doute la meilleure équipe du tournoi, la France.

La talentueuse équipe de France est forte tout au long, mais sa plus grande menace est Kylian Mbappé. A 23 ans, il est l’actuel meilleur buteur du tournoi et est sûrement le meilleur joueur de la planète en ce moment. Mbappé a déjà une Coupe du monde et cherche à donner à la France des victoires consécutives – une affaire énorme, puisque personne n’a réussi depuis le Brésil en 1962.

Le match France-Maroc commence le Mercredi 14 décembre à 14 h HE (11 h HP). Le match sera diffusé dans tout le pays aux États-Unis sur Peacock et FS1, qui est disponible sur de nombreux services de streaming TV en direct. En dehors des États-Unis, les matchs de la Coupe du monde sont diffusés par d’autres services de streaming, notamment la BBC et ITV au Royaume-Uni, SBS en Australie et TSN au Canada. Mais que se passe-t-il si vous voyagez en dehors de votre pays d’origine et que vous voulez profiter du match, ou si vous voulez simplement une couche supplémentaire de confidentialité pour le streaming? Il existe une option qui ne nécessite pas de rechercher sur Internet un site Web sommaire : vous pouvez utiliser un VPNou réseau privé virtuel.

Voici comment vous pouvez regarder le match et le reste de la Coupe du monde 2022, de n’importe où dans le monde avec un VPN.

A quand le match France-Maroc ?

La France affronte le Maroc à 14 h HE (11 h HE) le mercredi 14 décembre.

Ailleurs dans le monde, le match débute à 22 heures au Qatar, 19 heures à Londres, et le jeudi 15 décembre à 4 heures du matin à Tokyo et 6 heures du matin à Sydney.

Comment regarder le match France vs Maroc en ligne de n’importe où en utilisant un VPN

Si vous ne parvenez pas à voir le match localement, c’est là que l’utilisation d’un VPN peut s’avérer utile. Un VPN est également le meilleur moyen d’empêcher votre FAI de limiter vos vitesses le jour du match en chiffrant votre trafic. De plus, c’est une excellente idée lorsque vous voyagez et que vous vous retrouvez connecté à un réseau Wi-Fi, et que vous souhaitez ajouter une couche supplémentaire de confidentialité pour vos appareils et vos connexions.

Avec un VPN, vous pouvez changer virtuellement de position sur votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur portable pour accéder au jeu. Donc, si votre fournisseur d’accès Internet ou votre opérateur de téléphonie mobile vous a bloqué avec une adresse IP qui indique de manière incorrecte votre emplacement dans une zone d’interdiction, un VPN peut corriger ce problème en vous donnant une adresse IP dans votre zone correcte et non occultée. La plupart des VPN, comme notre Choix des éditeurs, ExpressVPNrendez-le vraiment facile à faire.

L’utilisation d’un VPN pour regarder ou diffuser des sports est légale dans tous les pays où les VPN sont légaux, y compris les États-Unis et le Canada, tant que vous avez un abonnement légitime au service que vous diffusez. Vous devez vous assurer que votre VPN est correctement configuré pour éviter les fuites : même lorsque les VPN sont légaux, le service de streaming peut résilier le compte de toute personne qu’il estime contourner les restrictions d’interdiction correctement appliquées.

Sarah Tew / Crumpe ExpressVPN est notre meilleur VPN actuel pour les personnes qui veulent un VPN fiable et sûr, et il fonctionne sur une variété d’appareils. C’est normalement 13 $ par mois, et vous pouvez inscrivez-vous à ExpressVPN et économisez 49 % et obtenez trois mois d’accès gratuits — l’équivalent de 6,67 $ par mois — si vous obtenez un abonnement annuel. Notez qu’ExpressVPN offre une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours.

Diffusez en direct le match France vs Maroc aux États-Unis

Le match France-Maroc est sur FS1 aux États-Unis, vous aurez donc besoin d’un service de streaming TV en direct qui porte FS1. Le service le moins cher est Sling TV Blue.

Fronde/CNET Parmi les services de streaming TV en direct qui diffusent les stations Fox locales et FS1, le moins cher est Sling TV Blue à 40 $ par mois. Notez que Sling organise actuellement une promotion où le premier mois de service est à moitié prix (20 $) pour les nouveaux abonnés. Une mise en garde importante : bien que FS1 soit disponible partout aux États-Unis sur Sling TV, les affiliés locaux de Fox ne seront disponibles que si votre adresse de facturation se trouve dans l’un des 18 zones métropolitaines couvertes par l’accord de Sling. Si vous êtes en dehors de l’une de ces zones, vous feriez probablement mieux d’opter pour l’un des services alternatifs répertoriés ci-dessous.

De nombreux autres services de diffusion de télévision en direct diffusent également FS1 et les stations Fox locales, à savoir YouTube TV, Hulu Plus Live TV, DirecTV Stream et FuboTV. Ils coûtent tous plus cher que Sling TV, mais ils proposent également plus de chaînes. Découvrez notre guide des chaînes de streaming TV en direct pour plus de détails.

James Martin/Crumpe Pour les résidents américains hispanophones, Peacock diffuse tous les matchs de la Coupe du monde en direct en espagnol. Les jeux restants seront diffusés sur son forfait d’abonnement Peacock Premium de 5 $ par mois, et non sur le niveau gratuit du service. Lisez notre avis sur le paon.

Regardez gratuitement le match France vs Maroc au Royaume-Uni

Les fans du Royaume-Uni peuvent regarder gratuitement tous les matchs de la Coupe du monde 2022. Les jeux sont répartis entre deux chaînes, la BBC et ITV ; le match France-Maroc est sur ITV. Si vous êtes loin de chez vous au Royaume-Uni, vous pouvez utiliser un VPN comme ExpressVPN pour regarder ITVX (anciennement ITV Hub), le service de streaming pour ITV, de n’importe où.

Diffusez le match France vs Maroc de la Coupe du monde 2022 en Australie

Aleksandra Aleshchenko/Getty Images Les fans australiens peuvent diffuser gratuitement les 64 matchs de la Coupe du monde en direct en utilisant SBS On Demand, la maison de diffusion en continu du réseau de télévision gratuit du pays. Le service propose également des rediffusions complètes, des mini-matchs et des temps forts.

En plus des services et des pays énumérés ci-dessus, de nombreux autres matches locaux organisent la Coupe du monde 2022. Ils comprennent :

Argentine : TVP

Belgique : RTBF (français) et VRT (néerlandais)

Brésil : TV Globo

Canada : TSN

France : TF1 et beIN Sports

Allemagne : ARD et ZDF

Hong Kong : PCCW

Japon : Dentsu

Nouvelle-Zélande : Ciel

Espagne : RTVE

Conseils rapides pour diffuser la Coupe du monde 2022 en utilisant un VPN