Regardez: Le Maroc terriblement proche d’un but scandaleux en demi-finale de la Coupe du monde contre la France

Le Maroc était à quelques centimètres d’un sensationnel égaliseur de coup de tête contre la France lors de sa demi-finale de la Coupe du monde 2022 mercredi.

Les Lions de l’Atlas, qui sont la première équipe africaine à atteindre les quatre derniers lors d’une Coupe du monde, ont pris du retard tôt sur une frappe de Theo Hernandez. (s’ouvre dans un nouvel onglet)

Mais ils ont terminé la première mi-temps en force et Jawad El Yamiq s’est rapproché avec un effort audacieux et acrobatique qui a nécessité de vives réactions de Hugo Lloris.

Quel but cela aurait été 🤯Hugo Lloris met la main sur le coup de tête de Jawad El Yamiq qui frappe le poteau 😲#BBCFootball #BBCWorldCup pic.twitter.com/1jUjDsB1SE14 décembre 2022 Voir plus

Le corner de Hakim Ziyech a été dirigé dans les airs par un défenseur et est tombé sur El Yamiq à 12 mètres.

L’arrière central a sauté dans les airs avec son dos au but et a volé un coup de pied vers le coin inférieur, mais Lloris a traversé et l’a renversé sur le poteau.

Le ballon perdu a été piraté et la France a survécu pour prendre une avance de 1-0 à la pause.

Ce fut un moment d’éviscération pour El Yamiq, 30 ans, qui aurait été une source improbable d’un but aussi scandaleux – il avait marqué deux fois en 24 sélections pour son pays avant mercredi.