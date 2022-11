Regardez: Le Maroc marque un coup franc SOUS Thibaut Courtois

Thibaut Courtois est l’un des meilleurs gardiens de but du monde – mais le Maroc a réussi à marquer un coup franc sous le gardien du Real Madrid.

L’ancienne star de Huddersfield Town, Abdelhamid Sabiri, a réussi à trouver un angle aigu pour battre Courtois, donnant au Maroc une avance en seconde période. Sabiri n’était également sur le terrain que depuis quelques minutes, en tant que remplaçant.

Incidemment, Hakim Ziyech a vu un coup franc extrêmement similaire exclu pour hors-jeu en première mi-temps – mais pas avant que l’arbitre assistant vidéo ait demandé à l’arbitre d’aller au moniteur.

Avant le match, Le Maroc a effectué un remplacement extrêmement tardif dans le but , alors que le gardien de Séville Bono était suffisamment en forme pour chanter l’hymne national, mais s’est ensuite plaint au manager Walid Regragui qu’il avait un problème et ne pouvait pas jouer. La Belgique, quant à elle, a laissé tomber le milieu de terrain de Leicester City Youri Tielemans au profit de la star d’Everton Andre Onana, qui a apporté l’intensité pour la seconde moitié de sa victoire 1-0 contre le Canada lors de la première journée.

Les Red Devils ont également bien commencé, avec trois coups francs autour de la surface de réparation en première mi-temps qui visaient à tester Munir. La meilleure opportunité est venue du dangereux Kevin De Bruyne – qui a fait la une des journaux cette semaine pour affirmant que son équipe n’a “aucune chance” au Qatar – faire atterrir sa frappe sur le toit du filet.

Cependant, les Lions de l’Atlas ont grandi en première mi-temps et avec le stade Al Thumama, principalement rempli de fans de la nation nord-africaine, la star la plus chère du Maroc, Achraf Hakimi du Paris Saint-Germain, a attiré le bruit de ses fans lorsqu’il a sprinté librement. à droite et flamboie depuis le bord de la boîte.

Hakim Ziyech avait un but exclu pour hors-jeu (Crédit image : Elsa/Getty Images)

La seconde mi-temps a commencé avec un peu plus d’urgence, les deux équipes faisant preuve d’un peu plus de prudence, l’ancien Napolitain Dries Mertens – remplaçant d’Eden Hazard – piquant les gants de Munir à la 64e minute avec un effort. Les espoirs du Maroc ont été ébranlés peu de temps après lorsque le talismanique Hakimi a été remplacé avec environ une demi-heure à jouer. L’arrière latéral en maraude était un doute avant le match avec une élongation à la cuisse.

L’affrontement du Canada avec la Croatie débutera plus tard dans le groupe F.