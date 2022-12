Regardez: Le Maroc concède enfin à la Coupe du monde 2022 alors que la France marque le but le plus rapide en demi-finale en 64 ans

La défense marocaine a finalement été percée lors de la Coupe du monde 2022 (s’ouvre dans un nouvel onglet) à peine cinq minutes après le début de leur affrontement en demi-finale avec la France.

Le parcours remarquable des Lions de l’Atlas jusqu’aux quatre derniers est en grande partie dû à leur solidité défensive ; Le but contre son camp de Naif Aguerd contre le Canada a été la seule fois où ils ont inscrit un but lors de leurs cinq premiers matchs.

Mais l’équipe de Walid Regragui a concédé tôt contre les champions en titre lorsque Theo Hernandez a produit une finition acrobatique à bout portant.

LA FRANCE A FRAPPÉ LE FRONT 🔥Theo Hernandez donne l’avantage aux champions du monde dans les cinq premières minutes 💪#BBCFootball #BBCWorldCup pic.twitter.com/DS8N7OdYRv14 décembre 2022 Voir plus

Une balle en profondeur de Raphael Varane a trouvé Antoine Griezmann, qui a choisi Kylian Mbappe.

La star du PSG a eu deux tirs bloqués, mais le second a dévié vers le poteau arrière et a rebondi haut pour que Hernandez saute dans les airs et écrase une volée devant Bono.

C’était le début parfait pour la France, qui n’a pas perdu un match de Coupe du monde après avoir marqué le premier but depuis 1982 – une série de 25 matches.

Selon Optale but marqué à 4 minutes 39 secondes était le premier marqué en demi-finale de Coupe du monde depuis 1958, lorsque Vava a marqué en deux minutes pour le Brésil contre la France.

L’Argentine attend le vainqueur de la finale de la Coupe du monde de dimanche après sa victoire 3-0 en demi-finale contre la Croatie mardi.