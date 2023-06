Regardez le livestream WWDC 2023 d’Apple ici

Ce soir, c’est la nuit, fans de VR – WWDC 2023 devrait apporter le très attendu casque AR/VR d’Apple. Sera-ce la « prochaine grande chose » pour Cupertino comme l’était l’Apple Watch ? Ou s’agira-t-il d’une licorne vue uniquement par quelques privilégiés comme le Mac Pro ?

Vous voudrez peut-être regarder le livestream (intégré ci-dessous) même si vous n’avez pas besoin d’AR ou de VR. Apple dévoile traditionnellement les prochaines versions majeures du système d’exploitation pour ses différentes branches de produits : iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10, tvOS 17 (et le nouveau logiciel HomePod) et macOS 14 attendent tous d’être présentés au public et aux développeurs.

La vedette du spectacle (en ce qui concerne les logiciels) sera xrOS, qui alimentera le nouveau casque d’Apple. Le moulin à rumeurs n’a pas grand-chose à dire sur les autres systèmes d’exploitation. Nous avons entendu quelques choses, cependant, par exemple, iOS 17 aurait la possibilité de transformer votre téléphone en un écran domestique intelligent, il devrait également apporter une refonte du centre de contrôle et de Dynamic Island (bien que les détails soient minces pour le moment).

Le plus grand changement apporté à iOS est peut-être lié aux réglementations de l’UE – Apple doit ouvrir ses smartphones aux applications de chargement latéral et aux magasins d’applications tiers.

Vous devriez regarder l’événement d’aujourd’hui si vous êtes à la recherche d’un nouvel ordinateur – il est question qu’Apple lancera un MacBook Air 15,5″ (avec M2), peut-être qu’un nouveau Mac Studio le rejoindra (toujours pas de Mac Pro, cependant) .

L’événement commence à 17h00 UTC. Nous aurons une couverture détaillée de toutes les annonces majeures au fur et à mesure qu’elles se produiront.