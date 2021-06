Regardez le livestream SpaceX du lancement de CRS-22 avec la cargaison de la NASA

[The livestream has ended. A replay is available above.]

SpaceX a envoyé jeudi la dernière mission cargo de la NASA à la station spatiale, la société d’Elon Musk achevant son 17e lancement cette année.

La fusée Falcon 9 de la société a décollé à 13 h 29 HAE du Kennedy Space Center en Floride. La mission, appelée CRS-22, a le vaisseau spatial Cargo Dragon de SpaceX transportant plus de 7 300 livres de recherche et de fournitures à la Station spatiale internationale.

Quelques minutes après le lancement, SpaceX a fait atterrir le booster Falcon 9 – la plus grande partie inférieure de la fusée – sur un navire autonome dans l’océan Atlantique. La capsule Cargo Dragon s’est séparée de la fusée environ 12 minutes après le décollage, le vaisseau spatial devant s’arrimer à l’ISS samedi.

Lors d’une conférence de presse de pré-lancement, Sarah Walker, directrice de la gestion de la mission Dragon de SpaceX, a noté que le CRS-22 est la cinquième capsule Dragon que la société a envoyée à la Station spatiale internationale au cours des 12 derniers mois. La société a lancé plusieurs missions d’équipage et de fret au cours de la dernière année, avec une liste complète pour l’année à venir également.

De plus, CRS-22 est la 17e mission de SpaceX en 2021. La société est sur un rythme de lancement fulgurant, car les missions augmentent en moyenne tous les neuf jours depuis le début de 2021.

Le rythme actuel de SpaceX le place sur la bonne voie pour effectuer environ 40 lancements cette année, ce qui dépasserait facilement son record annuel de 26 lancements établi l’année dernière. Il a lancé 119 de ses fusées Falcon 9 à ce jour, fait atterrir 79 des boosters du Falcon 9 et réutilisé des boosters pour 61 missions.