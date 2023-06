Regardez: Le lancer de Md Siraj à la direction de Steve Smith pimente la finale du WTC

Les quilleurs de l’équipe indienne de cricket ont eu du mal à obtenir des guichets lors de la finale du Championnat du monde de test (WTC) contre l’Australie et la frustration pourrait être ressentie par un incident bizarre impliquant Mohammed Siraj. Au début du jour 2, Smith frappait sur 95 et le vétéran frappeur a pu atteindre son 31e siècle de test avec l’aide de deux limites consécutives au large de Siraj. Sur la quatrième balle du plus, Smith s’est éloigné de ses moignons avant que la balle ne soit livrée en raison d’un problème avec la caméra araignée, mais cela ne s’est pas bien passé avec Siraj. Le quilleur rapide a terminé son run-up et a simplement lancé la balle dans la direction des souches.

Siraj n’a pas froid aux yeux pic.twitter.com/ui4DyobB70 — W. (@CFCstorm_) 8 juin 2023

Alors que Smith terminait sa tonne, Travis Head a réussi à franchir la barre des 150 points.

L’Australie était 327 pour la perte de trois guichets à la fin du Jour 1.

Travis Head et Steve Smith battaient respectivement 146 et 95 à la fin du jeu le jour 1 alors que l’Australie a ajouté 157 points lors de la dernière session qui avait 34 overs sans perdre de guichet. Le duo a ajouté 251 points pour le quatrième guichet ininterrompu.

Plus tôt, l’Australie, qui avait été invitée au bâton, avait ajouté 97 points lors de la session d’après-déjeuner en 28 overs pour la perte d’un guichet. Ils étaient 73 pour 2 au déjeuner après que l’ouvreur David Warner ait fait 43 sur 60 balles.

Mohammed Shami, Mohammed Siraj et Shardul Thakur ont chacun pris un guichet ce jour-là.

(Avec entrées PTI)