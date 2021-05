Regardez le lancement mondial du Poco M3 Pro 5G en direct

Poco a dévoilé le M3 en novembre dernier et aujourd’hui, la société présentera sa version Pro, baptisée Poco M3 Pro 5G. L’événement de lancement débutera à 12 h 00 UTC et sera diffusé en direct sur YouTube. Vous pouvez le suivre avec nous en rejoignant le flux ci-dessous.

Poco a publié plusieurs teasers la semaine dernière, nous donnant une bonne idée de ce à quoi s’attendre du smartphone.

Pour commencer, le M3 Pro 5G aura un SoC Dimensity 700 à la barre et un écran 6,5 « FullHD + avec un taux de rafraîchissement de 90Hz.

Le panneau arrière du M3 Pro 5G abritera une triple caméra de 48 MP, et l’ensemble du paquet sera alimenté par une batterie de 5000 mAh avec une charge de 18 W.

On s’attend à ce que le Poco M3 Pro 5G soit un Redmi Note 10 5G rebadgé avec un design différent, et si c’est vrai ou non est quelque chose que nous découvrirons une fois que l’événement de lancement commencera.