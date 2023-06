Regardez le lancement mondial de Realme 11 Pro et Realme 11 Pro+ ici

Les Realme 11 Pro et Realme 11 Pro+ ont été initialement annoncés pour le marché chinois le mois dernier, et aujourd’hui est le grand jour – le jour de leur lancement international.

Le dévoilement du duo pour les marchés mondiaux a lieu à midi en Inde, et comme nous l’avons déjà révélé il y a quelques semaines, la société a signé la superstar de Bollywood Shah Rukh Khan comme ambassadeur de la marque pour les smartphones.

Vous devez donc vous attendre à ce qu’il figure en bonne place dans le marketing et la publicité de Realme en Inde, comme il le fait ci-dessus dans l’image teaser du flux en direct. En parlant de cela – oui, c’est le flux en direct de l’événement intégré ci-dessus, n’hésitez pas à le regarder avec nous quand il commence à 7h30, heure du Royaume-Uni, 8h30 CEST, 9h30 EEST, 2h30 EDT .

Realme 11 Pro et Realme 11 Pro+

Le Realme 11 Pro dispose d’un écran AMOLED de 6,7 pouces 1080×2412 120 Hz, du SoC MediaTek Dimensity 7050 couplé à 8/12 Go de RAM et 256/512 Go de stockage, d’un appareil photo principal de 100 MP avec OIS, d’un macro shooter de 2 MP, d’un 16 Snapper selfie MP et une batterie de 5 000 mAh avec prise en charge de la charge filaire de 67 W.

Le modèle Pro + prend en charge jusqu’à 1 To de stockage et dispose d’un système de caméra arrière triple avec un vivaneau principal de 200 MP avec OIS, un appareil photo ultra large de 8 MP et un appareil photo macro de 2 MP, tandis que le tireur selfie est de résolution supérieure à 32 MP. Enfin, il prend en charge une charge filaire plus rapide de 100 W. Sinon, il est identique à son frère non-plus.