Regardez le lancement mondial de la série Realme 10 Pro ici

Les Realme 10 Pro et 10 Pro + sont arrivés le mois dernier en Chine et sont maintenant prêts pour leurs débuts internationaux. Le lancement aura lieu en Inde aujourd’hui à 12h30 IST, soit 7h00 GMT. Il y a un flux en direct sur YouTube, que vous pouvez regarder ci-dessous.

La grande inconnue avant cet événement est le prix des smartphones Realme 10 Pro et Realme 10 Pro+. Nous nous attendons à ce que les appareils soient les mêmes du côté matériel – appareils photo 108 MP, Android 13 avec Realme UI 4.0 prêt à l’emploi et grosses batteries de 5 000 mAh à charge rapide.

Les deux appareils sont compatibles 5G – le 10 Pro avec son chipset Snapdragon 695 et le 10 Pro+ avec une puce Dimensity 1080. Le premier a été lancé avec une option de mémoire de base de 8/256 Go, et nous devons attendre et voir si ce sera également la norme pour les marchés internationaux.

Nous suivrons également l’événement. Une fois que tout sera confirmé, nous ferons un suivi avec nos nouvelles d’annonce.