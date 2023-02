Regardez le lancement mondial de la série Poco X5

Poco lance aujourd’hui deux nouveaux smartphones : le Poco X5 et le Poco X5 Pro. L’événement sera diffusé en direct sur YouTube et d’autres canaux de médias sociaux de la marque Xiaomi, et il commencera à 12h00 GMT/13h00 CET/17h30 IST.

Les rumeurs suggèrent que le Poco X5 Pro est livré avec un chipset Snapdragon 778G et deux options de mémoire – 6/128 Go et 8/256 Go. L’écran AMOLED de 6,67 pouces aura une résolution de 1080p, tandis qu’à l’arrière, nous devrions voir un appareil photo de 108MP.

Le Poco X5 a également fui – il aura le même panneau avant, mais sera livré avec un chipset Snapdragon 695 inférieur. L’appareil photo principal est conçu pour contenir un capteur de 48 MP, tandis que la batterie de 5 000 mAh devrait prendre en charge une charge de 33 W.

Une fois l’événement terminé, nous aurons tous les détails, alors restez dans les parages !