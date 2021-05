Regardez le lancement du Realme X7 Max 5G en direct

Realme élargira aujourd’hui son portefeuille de smartphones de la série X7 avec le X7 Max 5G. La société présentera le smartphone lors d’un événement en ligne uniquement, qui sera diffusé à partir de 12h30 IST (7h UTC) sur ses comptes officiels YouTube et Facebook. Vous pouvez le suivre avec nous en vous connectant au flux ci-dessous.

Realme a déjà révélé la conception du X7 Max 5G ainsi que quelques spécifications, notamment un SoC Dimensity 1200, un écran 120 Hz FullHD + Super AMOLED, une charge de 50 W et une configuration à trois caméras à l’arrière composée d’unités principales de 64 MP, ultra-larges de 8 MP et macro de 2 MP .

Le X7 Max 5G a une épaisseur de 8,4 mm, pèse 179 grammes et vous aurez le choix entre trois options de couleurs.

Realme X7 Max 5G

La conception et les spécifications confirmées du X7 Max 5G suggèrent qu’il s’agit d’un GT Neo renommé, qui n’est actuellement disponible qu’en Chine. Nous verrons si cela est vrai une fois que Realme aura révélé la fiche technique complète du X7 Max 5G lors de l’événement.





Realme GT Neo

En plus du X7 Max 5G, Realme dévoilera également sa nouvelle Smart TV 4K, qui arrivera dans des tailles d’écran de 43″ et 50″. Il viendra avec Dolby Cinema, Dolby Vision et Dolby Atmos et aura également un assistant vocal à bord.