Regardez le lancement de Xiaomi 12T et 12T Pro en direct

Xiaomi organise un événement de lancement pour aujourd’hui, appelé “Make moments mega”. L’événement se déroule à Munich et commence à 14h00 CEST / 12h00 GMT / 17h30 IST. Nous nous attendons à voir les Xiaomi 12T et Xiaomi 12T Pro, et la société a révélé qu’au moins un des téléphones aura un appareil photo 200MP.

L’événement pourrait également voir l’arrivée du Redmi Pad – une tablette abordable qui a fait ses débuts en Inde plus tôt dans la journée. Il dispose d’un écran LCD de 10,6 pouces à l’avant et d’un chipset Helio G99.

Le Xiaomi 12T est livré avec un chipset Mediatek 8100, tandis que le Xiaomi 12T Pro serait alimenté par un Snapdragon 8 Gen 1.

Nous suivrons l’événement de près et une fois que tout sera officiel, nous apporterons une couverture détaillée sur notre page d’accueil.