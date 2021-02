Les Realme X7 et X7 Pro introduits en septembre dernier feront leurs débuts en Inde aujourd’hui. L’événement de lancement débutera à 12h30 IST (7h00 UTC) et sera diffusé sur les comptes de médias sociaux officiels de Realme et sur la chaîne YouTube. Vous pouvez le suivre avec nous en vous connectant au flux ci-dessous.

On pense que l’Indian Realme X7 est un V15 5G renommé, et l’image partagée par Realme India et le PDG européen Madhav Sheth et les fonctionnalités confirmées sur le site indien suggèrent que l’Indian X7 sera en effet un V15 5G rebadgé. Vous pouvez consulter les spécifications détaillées du Realme V15 5G ici.



Image de l’Indian X7 partagée par Madhav Sheth, PDG de Realme India et Europe

On ne sait pas si le X7 Pro apportera des changements en Inde, mais Realme a déjà confirmé quelques-unes de ses spécifications, notamment une puce Dimensity 1000+, un écran Super AMOLED 120 Hz, une charge de 65 W et une caméra arrière quad comprenant un primaire de 64 MP. , 8MP ultra-large, macro 2MP et unités de profondeur 2MP.

Il semble que le X7 Pro en Inde sera le même que la variante chinoise. Vous pouvez consulter les spécifications complètes de Realme X7 Pro ici.