Le Realme 8 5G a été introduit hier en Thaïlande, et aujourd’hui il frappera l’Inde. L’événement est prévu à 12h30 IST (soit 7h00 UTC) et sera retransmis en direct pour ceux d’entre vous qui souhaitent le suivre en direct.

Le Realme 8 5G est assez différent de la variante 4G du Realme 8, malgré une dénomination similaire. Alors que certaines spécifications comme l’écran Dimensity 700 et 6,5 pouces sont définitivement une amélioration, Realme a dû recomposer les caméras.

Les réponses que nous attendons de cet événement concernent les prix et la disponibilité – Realme 8 5G restera-t-il autour de 320 USD (soit 24000 INR) ou la marque introduira-t-elle un prix plus bas et plus attractif.