Regardez le Honor Magic V2 s’assembler en vidéo

Nous supposons qu’au fil des ans, vous avez vu votre juste part de vidéos de démontage / démontage, où un YouTuber ou un autre démonte un smartphone ou un autre. Peut-être même qu’ils le remontent à la fin. C’est assez cool.

Mais vous savez ce qui serait plus cool ? À partir d’un tas de pièces, et en assemblant le smartphone sur l’appareil photo. Et c’est exactement ce que Zack de JerryRigTout la gloire a fait aujourd’hui, avec l’aide d’Honor. Au départ, il n’y a que des pièces. À la fin, il y a un Honor Magic V2 entièrement fonctionnel, le dernier smartphone pliable de la marque, présenté le mois dernier.

Le Magic V2 est le pliable « de style livre » le plus fin et le plus léger au monde – même le Xiaomi Mix Fold 3, qui a été annoncé il y a quelques heures, ne pourrait le surpasser. En parlant de cela, le moment de la sortie de cette vidéo semble terriblement coïncident, n’est-ce pas ? De toute évidence, Honor voulait voler une partie du tonnerre / projecteur / projecteur / peu importe comment vous l’appelez, et c’est ainsi qu’il pensait le faire.

Le Magic V2 est également directement comparé, en taille et en poids, au Galaxy Z Fold5 de Samsung dans la vidéo, ce qui est logique puisque ce sera le principal concurrent du Honor en dehors de la Chine.

Nous devons dire qu’il existe certainement de pires façons d’essayer de se mettre sous les projecteurs. C’est tout simplement cool. Quoi qu’il en soit, si vous souhaitez en savoir plus sur le Honor Magic V2, assurez-vous de lire notre examen pratique de celui-ci.