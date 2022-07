Regardez-le glisser et continuer à jouer – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Larry Marano/Shutterstock

Luc Bryan a fait une chute sur scène lors de son Raleigh, en Caroline du Nord, le 9 juillet, mais il n’a pas du tout arrêté le spectacle. Un fan a pris une vidéo de la chute de 45 ans alors qu’il chantait “C’est mon genre de nuit”. Le chanteur country a glissé et est tombé au sol, mais il n’a pas manqué un battement.

Luke a continué à chanter et a même pimenté les choses depuis le sol. Il a poussé ces hanches, pour le plus grand plaisir des fans dans la foule. Le fan a sous-titré la vidéo, “@lukebryan, vos mouvements de danse doivent continuer même avec une chute.”

Dans une autre vidéo, le directeur de tournée de Luke s’est précipité pour l’aider après la chute. Il a essayé d’aider les Idole américaine juger, mais Luke semblait content sur le sol de la scène. Luke s’est finalement relevé et a secoué son butin à la foule.

Ce n’est pas la première fois que Luke fait une chute en Caroline du Nord. En 2014, Luke est descendu du bord de la scène à Charlotte et est tombé entre la scène et la barricade. À l’époque, Luke a déclaré qu’il était tombé la dernière fois qu’il était en Caroline du Nord. Ça doit être quelque chose à propos de NC !

Luke a récemment sorti son nouveau single “Country On”, qui se révèle n’être que le premier de la nouvelle musique. “C’est le premier volet d’un projet sur lequel je travaille”, a-t-il déclaré à SiriusXM. L’autoroute. « Je veux dire, j’ai probablement terminé la moitié du projet. Avec un peu de chance, alors que “Country On” monte dans le classement, [I’ll] passer quelques mois de plus à écrire beaucoup de musique, à travailler dur en studio, puis à entrer et à couper d’autres chansons et à avoir la possibilité de sortir un album complet.

Idole américainequi a récemment terminé sa 20e saison marquante, a été renouvelée pour la saison 21 et sera diffusée en 2023. Luke, Katy Perryet Lionel Richie n’ont pas confirmé leurs retours en juillet 2022, mais il serait choquant que le trio de juges ne revienne pas avant une autre année !