Regardez: le gardien japonais commet une erreur incroyable en concédant le premier tir cadré du Costa Rica en Coupe du monde 2022

Le gardien japonais Shuichi Gonda a commis une énorme erreur en concédant le premier tir cadré du Costa Rica lors de la Coupe du monde 2022.

Le gantier Shimizu S-Pulse est sorti de sa ligne beaucoup trop tôt, alors que Keysher Fuller a capitalisé pour éjecter le ballon sur le n ° 12 japonais. Cela laisse désormais le Japon dans une position précaire dans son groupe s’il ne parvient pas à gagner, les géants européens que sont l’Espagne et l’Allemagne s’affrontant ce soir.

Le moment était l’un des rares de qualité réelle de chaque côté – personne n’a enregistré un tir en première mi-temps – et c’était la première fois que le Gonda japonais était appelé à l’action dans ce qui avait été une affaire pour le moins terne.

Contre toute attente, le Costa Rica prend l'avantage !! Il a fallu 170 minutes de Coupe du Monde mais les Sud-Américains ont enfin marqué avec leur premier tir cadré ! 🙌🇨🇷Quelle réaction après leur dernier match contre l'Espagne… 🤩#ITVFootball | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/LEuP2CH2Nj27 novembre 2022

Après avoir effectué cinq changements du côté qui a commencé la victoire historique sur l’Allemagne, le Japon a contrôlé les échanges d’ouverture avec beaucoup de patience, cherchant à tester une défense costaricienne en profondeur qui en a envoyé sept à l’Espagne lors de leur premier match. Avec un temps à 33 degrés pour le coup d’envoi anticipé, le rythme était particulièrement lent – ​​mais l’arbitre Michael Oliver n’a pas ressenti le besoin d’appeler à une pause rafraîchissante en première mi-temps alors que les officiels anglais se rendaient au tournoi pour le première fois.

Bien que les Blue Samurai soient entrés dans le match en tant que favoris écrasants après leur héroïsme contre les Allemands – et qu’ils soient sur un sommet en conséquence, il n’y a eu aucun tir cadré de part et d’autre en première mi-temps. La première statistique du match a en fait pris la forme d’un carton jaune, distribué à la 41e minute à l’attaquant du Costa Rica Anthony Contreras, traçant un seul sillon pour Los Ticos. Miki Yamane l’a rejoint dans le livre deux minutes plus tard pour un défi maladroit sur l’ancienne star d’Arsenal Joel Campbell, couronnant le seul autre incident notable dans une première mi-temps autrement terne.

Le jeu a pris vie après le redémarrage, Takuma Asano prenant un premier tir du match immédiatement après être entré en jeu en tant que remplaçant. Le Japon a eu du mal à briser la nation CONCACAF et a eu sa meilleure opportunité après le but du Costa Rica lorsque le gardien du Paris Saint-Germain Keylor Navas a fait un blocage bas, avec le ballon flippant autour de la zone.