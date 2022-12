Regardez: le gardien de but de Melbourne City a été victime d’une commotion cérébrale après qu’un envahisseur de terrain lui ait lancé un BIN

Lors du derby de Melbourne en Australie, le gardien de Melbourne City, Thomas Glover, a été touché par une poubelle volante d’un envahisseur de terrain, alors que les fans ont pris d’assaut le terrain en lançant toutes sortes de

attirail.

Glover se préparait à tirer un coup de pied de but lorsqu’une fusée éclairante a été lancée dans sa direction par les fans de Melbourne Victory derrière son but au parc AAMI. Les gens ont alors commencé à courir sur le terrain, avec un steward et l’arbitre Alex King essayant de protéger Glover d’entrer dans des altercations.

Cependant, après que quelques-uns se soient précipités vers lui en lui criant des injures et en le poussant, Glover a ensuite été frappé par une poubelle en métal lancée par quelqu’un hors du champ de tir. Les joueurs ont couru pour aider à la fois le gardien de but et l’arbitre, les fans prenant toujours d’assaut le terrain.

L’incident s’est produit à la 22e minute du match avec Melbourne City 1-0. L’arbitre a ensuite suspendu le match, avant d’abandonner le match nul pour des raisons de sécurité des joueurs.

Un communiqué de la ville de Melbourne a déclaré: “Tom Glover reçoit des soins médicaux dans le vestiaire et a probablement une commotion cérébrale.”

Scènes laides absolument inacceptables à 20 minutes au Derby de Melbourne. Glover s’est fait écraser par une poubelle par un enfoiré. Terrible. Jeu en pause. Comme si le football australien ne pouvait pas être pire rn #MCYvMVC pic.twitter.com/zN8CMMEFVe17 décembre 2022 Voir plus

Dans un communiqué, Football Australia a déclaré: “Après des scènes choquantes au cours de la première moitié du match masculin de la A-League entre le Melbourne Victory FC et le Melbourne City FC au parc AAMI le samedi 17 décembre, où les fans du Melbourne Victory FC sont entrés sur le terrain de jeu, les arbitres de Football Australia ont abandonné le match conformément à la Loi 5.3 des Lois du Jeu afin de protéger l’intégrité du match.

“Un tel comportement n’a pas sa place dans le football australien, avec une enquête complète de Football Australia qui doit commencer immédiatement, où des sanctions sévères seront prononcées.”

La Ligue professionnelle australienne a également publié une déclaration initiale : « La Ligue professionnelle australienne (APL) se coordonne avec Football Australia (FA) concernant les ramifications de ces événements.

“Une autre déclaration suivra.”

L’équipe de Melbourne Victory comprenait l’ancien ailier de Manchester United et du Portugal Nani, tandis que Matthew Leckie – de l’équipe australienne de la Coupe du monde 2022 et vainqueur du match contre le Danemark – a joué pour Melbourne City.