Regardez le féroce requin-marteau attaquer les raies tandis que les touristes choqués fuient la plage populaire

Une vidéo CHOQUANTE a montré le moment où un requin marteau féroce attaque une paire de raies pastenagues faisant fuir les touristes.

Les scènes incroyables ont été filmées par Rachael Kelnhofer, 28 ans, à Orange Beach, en Alabama, le matin du 15 août.

Un requin marteau a été repéré à quelques mètres d’une plage alors qu’il poursuivait une paire de raies pastenagues Crédit : Jam Press Vid

Les scènes incroyables ont été filmées par la plage Rachael Kelnhofer, 28 ans, en Alabama Crédit : Jam Press Vid

Le clip montre la bête assoiffée de sang se débattant dans l’eau alors qu’elle tente d’attraper son prochain repas – une raie.

On voit la nageoire du requin-marteau fendre les eaux peu profondes à quelques mètres des touristes stupéfaits qui regardaient avec incrédulité.

Rachael, de Milwaukee, Wisconsin, a ensuite partagé la vidéo sur Facebook, où elle est depuis devenue virale avec près de 400 000 vues.

Elle passait une semaine de vacances dans la ville côtière avec son mari Joe, 28 ans, leur fille d’un an Nora, ses beaux-parents Rich et Suzanne et sa belle-sœur Marita lorsqu’elle a filmé le attaque de requin choquante.

Des témoins oculaires ont déclaré que le requin semblait être un requin-marteau, d’environ 10 à 12 pieds de long.

Rachael a déclaré: “Nous venons à Orange Beach depuis 10 ans et nous n’avons jamais rien vu de tel.

« C’était la première fois que Nora allait à la plage.

“Mes beaux-parents ont un condo directement sur la plage qu’ils louent généralement, à l’exception de notre voyage annuel en famille d’une semaine dans le golfe.

“Depuis le balcon, Joe a cru voir un dauphin dans la mer, mais a ensuite remarqué que tout le monde se précipitait pour sortir de l’eau et se tenait sur le rivage pour le regarder.

« Il s’est vite rendu compte que c’était un requin !

“J’étais au bord de la piscine quand il m’a envoyé un message pour me dire qu’il y avait un requin dans l’eau.

“Moi, Marita et Suzanne ont couru jusqu’à la plage et j’ai commencé à enregistrer immédiatement.

“Le requin se dirigeait vers l’ouest dans l’eau et poursuivait plusieurs raies pastenagues. Certains plus petits étaient le long du rivage.”

Un homme repère alors quelque chose plus loin le long du rivage, où Rachael trouve l’une des raies blessées.

Rachael a ajouté: “Un homme sur la plage a mentionné qu’il croyait que c’était un requin marteau, et nous avons également pensé que c’était un requin marteau après être retournés au condo et avoir fait quelques recherches.

«Nous avons couru environ un quart de mile sur la plage en la regardant chasser les raies pastenagues.

« Il y avait plusieurs personnes qui nageaient et faisaient du paddle sur la plage.

“Heureusement, tout le monde a pu rejoindre le rivage en toute sécurité et permettre au requin de prendre son petit déjeuner en toute tranquillité !”

Pas plus tard que la semaine dernière, un vacancier a été vu en train de lutter contre un requin dans l’eau du Smith Point County Park, à New York.

Dans le clip, on peut voir un homme debout dans des eaux peu profondes alors qu’il tire une queue grise vers la surface.

Alors qu’il laisse tomber l’animal, des gens peuvent être entendus crier en arrière-plan, avant que le requin ne tente de s’éloigner rapidement.

Malgré cela, l’homme essaie à nouveau de tirer le poisson vers le rivage mais s’enfuit à chaque fois que la marée monte.

Alors que l’animal est pris dans l’emprise de l’homme, il demande de l’aide à un passant.

Cependant, les gens ont été choqués par les actions de l’homme, beaucoup se demandant pourquoi il avait pris le requin de son habitat naturel.

Ces derniers mois, les observations et les attaques de requins ont augmenté à travers les États-Unis, avec la jambe d’un homme laissée en « lambeaux » après avoir été « mutilé » au large de Jacksonville, en Floride.

Au moins six attaques de requins ont été signalées en quelques semaines seulement.

Max Haynes, 16 ans, était l’une des six victimes qui ont été mordues.

Il surfait sur Fire Island quand son pied a été mordu.

Shawn Donnelly, 41 ans, a été renversé de sa planche de surf lorsqu’un requin tigre de sable a attaqué au large de Smith Point Beach le 13 juillet.

Il s’est retrouvé avec une entaille de quatre pouces à la jambe.