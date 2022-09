Regardez le discours d’ouverture Honor IFA 2022 en direct

Le discours d’ouverture de l’IFA 2022 d’Honor est sur le point de commencer, vous pouvez vous connecter et regarder le flux en direct ci-dessous. Le discours d’ouverture est sous le slogan “Embrasser l’avenir connecté” et promet de fournir une gamme complète de nouveaux produits.

Jusqu’à présent, Honor a taquiné de nouveaux bourgeons TWS, mais si vous regardez l’affiche de l’événement, vous verrez également des icônes de tablette, de smartphone et d’ordinateur portable. Nous ne savons pas si la société dévoilera un nouveau téléphone ou si elle comportera le Honor 70, qui est en vente au Royaume-Uni aujourd’hui.

La page de destination pour le keynote a le Honor 70 devant et au centre (mais le reste de la série est introuvable). Le milieu de gamme rejoint le Honor X8 5G et le Honor Pad 8, lancés en Europe plus tôt cette année.

En ce qui concerne l’ordinateur portable et les écouteurs, la société a récemment dévoilé le Honor MagicBook 14 (avec processeur Ryzen 6000) en Chine et avec les Honor Earbuds X3 et X3i). Ceux-ci n’ont pas encore de plans de lancement officiels pour l’Europe, ils pourraient donc également être présentés lors du discours d’ouverture.

Et une fois l'événement terminé, vous pouvez consulter notre revue vidéo du Honor 70.