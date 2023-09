Regardez le discours d’ouverture de Honor IFA 2023 en direct

L’IFA Berlin est à nos portes et Honor donne le coup d’envoi de l’événement avec son propre discours qui commence à 10h00, heure locale (8h00 UTC). Comme d’habitude, l’événement sera diffusé en direct et vous pourrez vous connecter via le flux YouTube lié ci-dessous ou via le site officiel de Honor ainsi que ses comptes de réseaux sociaux sur Facebook, X (anciennement Twitter) et TikTok.

Le discours d’ouverture étant intitulé « Unfold Tomorrow », l’accent sera mis sur les téléphones pliables. Nous attendons les débuts mondiaux du Honor Magic V2, lancé en Chine en juillet.

Honor a également récemment dévoilé un concept de téléphone pliable inspiré de la mode. Nous avons entendu des rumeurs concernant un téléphone pliable vers l’extérieur baptisé Magic Vs 2 et nommé Victoria, donc les deux pourraient bien être la même chose.









Honorez les teasers de son discours d’ouverture à l’IFA

Dans tous les cas, nous veillerons à couvrir toutes les annonces clés de l’événement, alors gardez un œil sur notre section actualités.