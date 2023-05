Regardez le discours d’ouverture de Google I/O 2023 en direct ici

Il est enfin temps pour Google de lancer sa conférence annuelle des développeurs et nous attendons plus que la dernière version d’Android lors de l’événement de cette année. Nous verrons enfin le Pixel 7a aux côtés du Pixel Fold et de la Pixel Tablet après des mois de teasers et de fuites. Le discours d’ouverture débute à 10 h 00, heure du Pacifique (17 h 00 UTC) et vous pourrez tout regarder via le flux lié ci-dessous.

Outre le nouveau matériel, Google présentera officiellement Android 14 et nous attendons également des teasers pour la gamme Pixel 8 et d’éventuels nouveaux Pixel Buds. Pour plus de détails, consultez notre article à quoi s’attendre. Nous aurons une couverture détaillée de toutes les annonces clés sur notre page d’accueil après la fin de l’événement.