Regardez le discours d’ouverture de Google I / O 2021 ici

Google I / O 2021 démarre aujourd’hui et Google diffuse le tout gratuitement à presque tout le monde. Pour lancer les festivités, Google organise une keynote du premier jour qui devrait être remplie de quelques heures d’annonces. Attendez-vous à des discussions sur Android et à des nouvelles de Google Assistant et (potentiellement) plus liées à Wear OS, Android TV et Chrome et qui sait quoi d’autre. Le discours d’ouverture du premier jour est toujours un bon moment.

Pour regarder avec nous, soyez prêt à 10h00 du Pacifique (13h00 de l’Est). Nous avons le flux intégré ci-dessous. C’est ça.