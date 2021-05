Regardez le discours d’ouverture de Google I / O 2021 en direct ici

Google I / O est la conférence annuelle des développeurs de Google et débutera aujourd’hui à 10 h 00 (17 h 00 UTC). Après l’annulation de l’édition 2020 en raison du coronavirus, celle-ci a lieu, mais sans présence en personne – tout sera virtuel, y compris tous les ateliers et réunions, prévus dans les trois prochains jours.

Nous ne savons toujours pas ce que Google nous réserve exactement à part les keynotes et ateliers annoncés précédemment, axés sur «l’actualité de l’entreprise et des produits». Chez I / O, nous voyons généralement de nouveaux logiciels, y compris des teasers du prochain Android, nous sommes donc assez convaincus que la même chose se produira maintenant.

En plus d’une grosse refonte de l’interface utilisateur pour Android 12, nous nous attendons à de nouvelles couleurs pour Google Assistant, de nouvelles fonctionnalités pour Google Photos et des améliorations de Wear OS. Google a acheté Fitbit et nous espérons voir certaines fonctionnalités intégrées dans le système d’exploitation de Google pour les appareils portables, mais la plus grande surprise pourrait être un partenariat entre Google et Samsung.

Les rumeurs suggèrent que le géant coréen abandonne le Tizen interne pour la génération Galaxy Watch4 et nous en saurons plus à ce sujet et sur de nombreux autres sujets lorsque le discours d’ouverture commencera.