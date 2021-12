Regardez le discours de Biden sur la lutte des États-Unis contre la pandémie de Covid au milieu d’une vague d’omicron

[The stream is slated to start at 2:30 p.m. ET. Please refresh the page if you do not see a player above at that time.]

Le président Joe Biden devrait remettre mardi un rapport d’étape sur la lutte contre la pandémie de coronavirus alors que la nouvelle variante très contagieuse de l’omicron se propage dans tout le pays.

Anticipant une augmentation des cas cet hiver, l’administration devrait se concentrer sur l’augmentation du soutien aux hôpitaux, l’élargissement de l’accès aux tests Covid gratuits et l’augmentation de la capacité de livraison de vaccins.

Le discours de Biden intervient un jour après que la Maison Blanche a révélé que le président était en contact étroit avec une personne testée positive pour le virus. Biden a été testé négatif lundi, trois jours après avoir passé environ 30 minutes près du membre du personnel lors d’un vol sur Air Force One, a annoncé la Maison Blanche.

La personne anonyme, décrite comme un « membre du personnel de niveau intermédiaire », a été testée négative avant le vol, mais un test ultérieur lundi matin est revenu positif, a déclaré l’attachée de presse Jen Psaki. Biden a également reçu un test d’antigène négatif dimanche. Il sera à nouveau testé mercredi, a-t-elle déclaré.

La Maison Blanche se prépare à ce que davantage de membres du personnel soient testés positifs dans les prochains jours alors que la variante omicron balaie le pays. La souche, qui a été découverte quelques semaines plus tôt, représente désormais près des trois quarts de toutes les nouvelles infections aux États-Unis

Biden, s’exprimant dans la salle à manger d’État de la Maison Blanche, devrait assurer aux Américains entièrement vaccinés et boostés qu’ils sont protégés contre la menace de maladie grave de la nouvelle vague d’infections.

Les non vaccinés, cependant, courent un risque élevé de tomber malades et sont plusieurs fois plus susceptibles d’être hospitalisés ou tués à cause de Covid, devrait avertir Biden.

Avec environ 40 millions d’Américains éligibles toujours non vaccinés, l’administration Biden s’attend à une augmentation des cas.

Abonnez-vous à CNBC sur YouTube.