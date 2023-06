Regardez le directeur général des Cardinals Monti Ossenfort négocier le commerce des Texans qui a secoué le repêchage de la NFL 2023

Le plus grand mouvement du repêchage de la NFL 2023 a eu lieu près de son sommet, lorsque les Texans de Houston sont revenus au troisième choix du classement général avec les Cardinals de l’Arizona pour prendre le rusher de l’Alabama Will Anderson Jr. après avoir sélectionné le quart-arrière de l’État de l’Ohio CJ Stroud au n ° 1. 2 au total.

Le retour que les Cardinals ont obtenu pour passer au choix n ° 12 – qui comprenait le choix n ° 33 au deuxième tour du repêchage de 2023 ainsi que les sélections de premier et de troisième tour du repêchage de 2024, a été considéré comme un victoire majeure pour le directeur général de première année de l’Arizona, Monti Ossenfort. Plus tôt cette semaine, les Cardinals ont diffusé des séquences vidéo de la scène à l’intérieur de la salle de repêchage de l’équipe où Ossenfort a négocié l’échange de modification de repêchage avec le directeur général des Texans Nick Caserio.

C’est un regard incroyablement instructif sur la façon dont le commerce s’est déroulé. Vers le début de la vidéo, Ossenfort peut être vu en train de dire à l’un de ses lieutenants « Appelez Ballard » – les Colts d’Indianapolis et le directeur général Chris Ballard détenaient le choix n ° 4 au classement général – puis, apparemment après avoir été repoussé (les Colts se contentaient de s’asseoir et attendre que le quart-arrière de Floride Anthony Richardson leur tombe dessus), pour « Appelez Houston ».

Finalement, Ossenfort appelle Caserio, son ancien collègue de longue date au front office des New England Patriots, directement depuis son propre téléphone portable et échange des propositions commerciales.

À un moment donné, Ossenfort appelle une équipe non spécifiée et dit : « Vous êtes absents, n’est-ce pas ? »

Selon les sous-titres de la vidéo, l’exécutif à l’autre bout de l’appel répond : « Euh, pas nécessairement. »

Une chose également évidente dans la vidéo est la fluidité de la négociation. À un moment donné, Ossenfort demande également que le choix de quatrième tour de Houston en 2023 au n ° 104 au total soit inclus et il semble qu’une sélection des Cardinals à la fin du troisième tour (n ° 96 au total) soit également discutée, tout comme le deuxième des Texans. – choix de ronde en 2024. En fin de compte, les Cardinals ont fini par envoyer leur choix de quatrième ronde au n ° 105 au total à Houston dans le commerce, qu’Ossenfort a semblé négocier à partir du 96e choix dans la vidéo.

Plus tard dans la vidéo, Ossenfort est à nouveau vu en train de travailler au téléphone alors qu’il tente de revenir du n ° 12 au top 10. Il essaie de négocier avec le rival NFC West des Cardinals Seattle Seahawks pour le cinquième choix au total, mais est respectueusement rejeté. Les Cardinals semblent également avoir des métiers potentiels alignés avec les Lions de Detroit au n ° 6, les Raiders de Las Vegas au n ° 7 et les Falcons d’Atlanta au n ° 8.

« Quelle offre préférons-nous ? » Ossenfort demande la salle à un moment donné. « L’accord de Detroit ou l’accord de Vegas ?

Finalement, Ossenfort a conclu un échange avec le directeur général des Lions, Brad Holmes, pour passer au sixième choix, où les Cardinals ont sélectionné le joueur de ligne offensive de l’État de l’Ohio, Paris Johnson Jr.

Après le premier tour, Ossenfort a dit en plaisantant à un journaliste que « vous auriez dû être dans la pièce » en réponse à un commentaire sur le stress de la nuit. Maintenant, grâce à cette séquence vidéo, les fans peuvent avoir un aperçu de la pièce où le sommet du repêchage de la NFL 2023 a été transformé.

