Regardez le dévoilement de Realme 10 ici

Le Realme 10 est enfin prêt pour son grand dévoilement après des semaines de teasers et nous vous avons réservé une place pour le livestream officiel du lancement mondial.

La soirée de surveillance commence à 14h (UTC +8), soit 6h UTC et vous pouvez vous connecter via le flux ci-dessous. Cet événement est uniquement axé sur le Realme 10 tandis que ses homologues 5G, Pro et Pro+ devraient faire leurs débuts en Chine le 17 novembre.

Nous aurons tous les détails sur le Realme 10 sur notre page d’accueil juste après l’annonce, mais récapitulons ce qui est attendu sur la base des rumeurs les plus récentes. Realme 10 fera ses débuts avec le SoC MediaTek Helio G99 avec 8 Go de RAM intégrée et 8 Go supplémentaires de variété dynamique portant le total à 16 Go.

Nous savons également qu’il comportera un écran Super AMOLED à 90 Hz, une batterie de 5 000 mAh, une charge de 33 W et un appareil photo principal de 50 MP (voici un échantillon). Les prix et la disponibilité seront partagés lors de l’événement, alors restez à l’écoute pour cela.