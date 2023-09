Regardez le dévoilement de la série Xiaomi 13T en direct ici

Xiaomi a prévu un lancement pour aujourd’hui et nous nous attendons à assister au dévoilement international des smartphones 13T et 13T Pro. Les appareils seront équipés d’appareils photo de marque Leica et seront présentés lors d’un événement à Berlin.

Le lancement sera diffusé sur YouTube et nous mettons la vidéo ci-dessous afin que vous puissiez la suivre lorsqu’elle commencera à 14 heures UTC.

Nous avons appris que les deux appareils Xiaomi 13T auront un écran OLED de 6,67 pouces avec un écran 144 Hz et une batterie de 5 000 mAh. Les 13T et 13T Pro devraient partager leurs conceptions avec le Redmi K60 Ultra mais sont livrés avec des triples caméras plus performantes avec deux capteurs de 50MP et un de 12MP.

L’événement verra également les débuts de la Watch 2 Pro qui a récemment fuité en ligne et l’arrivée mondiale du Smart Band 8. Une fois l’événement terminé, arrêtez-vous chez notre Hopemage pour une couverture complète !