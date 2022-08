Regardez le couteau de Salman Rushdie attaqué par des membres courageux du public quelques instants après avoir poignardé l’auteur “jusqu’à 15 fois”

Des images DRAMATIC montrent le moment où les membres du public héros ont attaqué un couteau après qu’il ait poignardé Salman Rushdie alors que des cris résonnaient dans la salle.

L’auteur, âgé de 75 ans, a subi des blessures d’horreur alors qu’il a été poignardé jusqu’à 15 fois devant une foule horrifiée à la Chautauqua Institution de New York.

Salman Rushdie a été poignardé plusieurs fois lors d’un événement à New York Crédit : Getty

Des spectateurs horrifiés se sont précipités pour s’attaquer au couteau

Des cris et des halètements pouvaient être entendus alors que les participants se précipitaient pour aider

L’agresseur présumé a été expulsé de la scène Crédit : AP

Un clip choquant montre des participants courageux se précipitant pour abattre l’attaquant alors que d’autres se sont rapidement portés à l’aide de Rushdie au milieu d’un chœur perçant de cris et de halètements.

Le suspect, nommé par les flics Hadi Matar, 24 ans, a ensuite été emmené par un officier avant que Rushdie ne soit aidé à quitter la scène.

Les invités restants ont ensuite été évacués de l’auditorium alors que Rushdie a été transporté à l’hôpital par ambulance aérienne et a subi une intervention chirurgicale d’urgence.

L’écrivain d’origine indienne est sous ventilateur et souffre de nerfs sectionnés et d’un foie endommagé.

Andrew Wylie, son agent de livres, a déclaré: “Les nouvelles ne sont pas bonnes.

“Salman va probablement perdre un œil ; les nerfs de son bras ont été sectionnés ; et son foie a été poignardé et endommagé.”

Des images montraient du sang éclaboussé sur un écran dans l’amphithéâtre et une chaise sur laquelle Rushdie était assis.

Le rabbin Charles Savenor a déclaré à The Sun Online qu’il était dans la foule lorsque la scène violente a éclaté.

Savenor, 53 ans, a déclaré que l’attaque d’horreur avait duré “20 à 40 secondes” avant que l’agresseur présumé de Rushdie ne soit arrêté.

Il a déclaré : « Au début, personne ne savait comment réagir. Nous ne savions pas de quoi nous étions témoins, ce que nous regardions.

«Nous étions à environ 75 pieds et nous avons vu l’agresseur attaquer M. Rushdie.

“Son bras montait et descendait, je ne savais pas s’il le frappait ou s’il avait un couteau”, se souvient Savenor.

“La foule était juste choquée mais en quelques secondes, on a eu l’impression d’assister à une agression en temps réel.”

Un journaliste de l’AP a déclaré avoir vu l’homme frapper ou poignarder l’auteur “10 à 15 fois”.

Les flics ont arrêté Matar, du New Jersey, et ont été photographiés hier soir chez lui à Fairview.

Selon le maire de Yaron au Liban, Matar est un “citoyen libanais, né aux États-Unis”.

Il a également été affirmé que Matar détenait un faux permis de conduire portant le nom de famille d’un commandant du Hezbollah.

Les forces de l’ordre américaines ont révélé hier soir qu’une première enquête suggère que l’agresseur présumé de Rushdie est favorable au régime iranien et aux Gardiens de la révolution islamique, a rapporté le New York Post.

La foule était juste choquée, mais en quelques secondes, on a eu l’impression d’assister à une agression en temps réel. Charles Savenor

Matar est en garde à vue et la police d’État a déclaré avoir récupéré un sac à dos sur les lieux ainsi que des appareils électroniques.

Rushdie, qui est né dans une famille musulmane cachemirienne à Bombay, aujourd’hui Mumbai, avant de déménager au Royaume-Uni, a longtemps fait face à des menaces de mort pour son quatrième roman, The Satanic Verses.

Il a été interdit dans de nombreux pays à forte population musulmane lors de sa publication en 1988.

Rushdie a passé environ dix ans sous la protection de la police au Royaume-Uni, vivant dans la clandestinité après que le défunt dirigeant iranien, l’ayatollah Ruhollah Khomeini, ait émis une fatwa appelant à l’exécution de Rushdie.

Rushdie a rejeté cette menace à l’époque, affirmant qu’il n’y avait “aucune preuve” que des personnes seraient intéressées par la récompense de 3 millions de dollars (2,5 millions de livres sterling).

Cependant, au fil des ans, il y a eu plusieurs tentatives d’assassinat ratées contre Rushdie, y compris des attaques contre plusieurs personnes liées à sa publication.

En 1991, le traducteur japonais Hitoshi Igarashi a été mortellement poignardé et un traducteur italien a également failli être tué dans une autre attaque.

Aujourd’hui, les médias d’État iraniens ont salué froidement l’agresseur de Rushdie comme un “homme courageux et conscient de son devoir”.

La dictature a célébré l’attaque d’horreur – qualifiant Rushdie d ‘”apostat” et “d’hérétique” alors qu’ils louaient son agresseur pour “avoir déchiré le cou de l’ennemi de Dieu avec un couteau”.

LOUANGE MALADE

Le journal iranien ultra-conservateur Kayhan a salué le coup de couteau dans le numéro d’aujourd’hui alors que son chef Hossein Shariatmadari a décrit Rushdie comme “dépravé”.

Il a déclaré: “Bravo à cet homme courageux et conscient de son devoir qui a attaqué l’apostat et dépravé Salman Rushdie à New York.

« Baisons les mains de celui qui a déchiré le cou de l’ennemi de Dieu avec un couteau.

FARS News, un autre média appartenant au régime, a accusé Rushdie d’avoir “insulté le Prophète de l’Islam (PSL)” avec le “contenu anti-religieux” du livre.

Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, a qualifié l’incident d'”épouvantable”.

Il a déclaré: “Nous sommes reconnaissants aux bons citoyens et aux premiers intervenants de l’avoir aidé si rapidement.”

Le Premier ministre britannique Boris Johnson s’est dit consterné que Rushdie ait été “poignardé alors qu’il exerçait un droit que nous ne devrions jamais cesser de défendre”.

Quelques semaines avant l’attaque de vendredi, Rushdie avait parlé de sa “bataille” avec une histoire sur une tête coupée dans un discours.

il s’est adressé au Congrès des écrivains PEN America Emergency World Voices aux Nations Unies et a parlé de la guerre en Ukraine.

Au cours de son discours, l’auteur a également accusé les États-Unis de “revenir au Moyen Âge” et a critiqué la résurgence des “idées sectaires d’il y a des siècles”.

Il a déclaré: “Pendant ce temps, l’Amérique recule vers le Moyen Âge, alors que la suprématie blanche s’exerce non seulement sur les corps noirs, mais aussi sur les corps des femmes.

“De faux récits enracinés dans une religiosité archaïque et des idées sectaires d’il y a des siècles sont utilisés pour justifier cela et trouver un public consentant.”

Salman Rushdie est soigné après avoir été attaqué lors d’une conférence vendredi Crédit : AP : Associated Press

La police pense que l’agresseur présumé de Rushdie – Hadi Matar, 24 ans – est sympathique au régime iranien et aux Gardiens de la révolution islamique Crédit : Twitter

Des taches de ce que l’on pense être du sang sont marquées derrière un écran où Rushdie était assis Crédit : AP

La dépouille de Rushdie à l’hôpital sous ventilateur Crédit : Reuters